Stalker 2: vuoi aprire ogni porta? Ecco le soluzioni

In Stalker 2 ogni tanto esplorando la mappa di gioco ti potresti imbattere in porte chiuse e nascoste e in casseforti bloccate da codici. Di solito questi codici vengono scoperti tramite PDA e appunti trovati nelle vicinanze delle suddette ma molte volte si annidano in anfratti difficili da trovare anche data la scarsa visibilità di alcune aree.