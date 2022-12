Seppure nel centro di polemiche e discussioni molto accese, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno saputo catturare migliaia di allenatori in tutto il mondo, i quali tra bug e nuove creature, hanno ormai completato la campagna principale del gioco.

I tre sentieri offerti nei titoli di nona generazione ci hanno raccontato tre diverse storie, sapendo toccare corde e temi tra loro eterogenei. Ma quello che gli allenatori si chiedono è… “Cosa posso fare dopo essere diventato un Campione di Paldea?”. In questo articolo vi presenteremo tutte le diverse avventure che potrete vivere nel post-game di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Grande Torneo Scolastico

Una volta completata la campagna principale i giocatori potranno cimentarsi nel Grande Torneo Scolastico (un torneo ad eliminazione nel quale parteciperanno gli allenatori più forti della regione, oltre che gli stessi membri dello staff dell’accademia Arancia/Uva (a seconda della versione di gioco).

Per potervi cimentare in questa prova di forza sarà però necessario completare una seconda volta il giro delle Palestre sparse per Paldea, e testare la forza dei Capipalestra al loro massimo potenziale. Questi useranno infatti le loro squadre ufficiali, composte da Pokémon che supereranno anche il livello 65.

Per succedere nel Gran Torneo Scolastico di Pokémon Scarlatto e Violetto dovrete vincere 4 incontri di fila contro squadre di almeno 5 pokemon al livello 65. Ma non temete! La vostra squadra verrà curata tra un incontro e l’altro! Il Grande Torneo Scolastico sarà rigiocabile ogni qualvolta lo desideriate.

Cattura nuovamente Koraidon/Miraidon

Cosa? Lo stesso leggendario di copertina? Esatto!

Una volta completata la campagna principale di Pokémon Scarlatto e Violetto il vostro Koraidon/Miraidon non sarà più una semplice cavalcatura, e potrà assumere la Forma Lotta tramite il menù principale di gioco. In questa forma però il Pokémon non potrà essere inviato nel box e non potrete salirvi sopra per esplorare Paldea.

Per rimediare a questo inconveniente quindi, recatevi nell’Area Zero, dove si è svolta la battaglia finale del titolo. Qui potrete cimentarvi nella cattura di un secondo leggendario che potrà essere usato normalmente in battaglia o nei box.

Cattura i 4 Pokémon Disgrazia

La regione di Paldea è cosparsa di misteriosi paletti luminosi. Questi saranno rinvenibili in 4 colori diversi (verde, celeste, viola ed arancione) e saranno 8 per ciascun tipo. Lanciatevi alla ricerca di questi misteriosi paletti e interagitevi.

Una volta trovati tutti i paletti di uno stesso colore, si aprirà un cancello del colore corrispondente(anche questo più o meno nascosto nella mappa di gioco). Dietro questi cancelli, potrete affrontare i 4 misteriosi Pokémon leggendari Wo-Chien, Chien-Pao, Ting-Lu e Chi-Yu, segregati tempo orsono dagli abitanti della regione. Siete pronti a lanciarvi nella sfida?

Affronta i Tera Raid e raccogli le Herba Mystica

Al completamento della storia principale di Pokémon Scarlatto e Violetto, appariranno nella regione nuovi Tera Raid, ancora più ardui dei precedenti. Potrete cimentarvi in Tera Raid di 5 o 6 stelle. Al completamento di 10 Tera Raid 5 stelle, inizieranno a generarsi anche raid da 6 stelle, contrassegnati da cristalli neri ed un livello di difficoltà davvero elevato. Purtroppo non c’è modo di conoscere il livello di difficoltà di un raid accedendo semplicemente dalla mappa di gioco, quindi per farlo dovrete recarvi fisicamente sui luoghi indicati.

Una volta completato un raid da 5 o 6 stelle, avrete la possibilità di ottenere Caramelle EXP, strumenti rari ed Herba Mystica. Utilizzando questo strumento nella sezione Campeggio, potrete ottenere panini speciali che incrementeranno la possibilità di incontro di Pokémon shiny.