Prime Video: la Top 5 delle serie tv di fantascienza

Prime Video, soprattutto negli ultimi anni, è stata in grado di fronteggiare dignitosamente lo strapotere della nemesi Netflix per quanto riguarda prodotti seriali di fantascienza.

In questo articolo saranno presenti serie tv Sci-Fi intriganti e convincenti, alcune conosciute e famose e altre meno ma comunque capaci di ritagliarsi uno spazio d’onore nel panorama delle serie tv fantascientifiche.



Il genere fantascientifico nasce nel Novecento attraverso la letteratura, in particolar modo per mezzo del romanzo scientifico, arrivando successivamente a influenzare altri media, come il cinema, la televisione e persino i videogiochi. In questa bizzarra e curiosa realtà inventata, in cui l’analisi delle conseguenze della tecnologia (o scienza in generale) sull’individuo e sulla società ne fa da padrona, si incontrano creature alquanto particolari. Per esempio robot, mutanti, cyborg, alieni, androidi e molti altri.

A tale proposito è doveroso non confondere la fantascienza (tema principale di questo articolo) con il fantasy, in quanto quest’ultimo si concentra su tematiche legate in qualche modo alla mitologia, al soprannaturale e alla stregoneria/magia. In altre parole, il genere fantasy non si preoccupa tanto di trattare storie o immagini verosimili da un punto di vista scientifico, quanto di dei, maghi, streghe e via dicendo. Per questo motivo si è deciso di escludere da questa classifica prodotti validi come American Gods e Preacher.

Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard (Star Treck: Picard, Prime Video, 2020)

Qualora vi interessino articolo di questo tipo, la redazione vi consiglia la Top 5 di serie tv fantascientifiche Netflix. Di casa Prime Video, invece, vi segnaliamo la Top 5 di serie tv Horror.

Bando alle ciance, iniziamo con questa personale classifica delle migliori serie tv fantascientifiche presenti sul catalogo di Prime Video.

5. The Tick (2016-2019)

The Tick (Prime Video 2016-2019)

Si parte con leggerezza con questa serie tv commedia di supereroi di Prime Video, creata nel 2016 da Ben Edlund, famoso sceneggiatore di Gotham, Star Wars: The Clone Wars, Supernatural e Angel. The Tick, che letteralmente significa “la pulce”, è basata sul fumetto omonimo ideato sempre da Ben Edlund nel 1986. Questo prodotto presenta soltanto due stagioni, non essendo stato rinnovato per una terza.



La storia racconta le vicende della strana coppia di supereroi: da una parte la spalla insicura, sfigata e un po’ nerd nei panni di Arthur, interpretato da Griffin Newman, e dell’altra il supereroe tutto muscoli senza cervello The Tick, messo in scena dal sempre divertentissimo Peter Serafinowicz (La Fine del Mondo, I Guardiani della Galassia).

I due si ritroveranno ad affrontare una serie di supercattivi strampalati. Il tutto all’interno di una ironia e leggerezza tale da rendere i totali 22 episodi assolutamente godibili.

4. Doom Patrol (2019 – in corso)

Doom Patrol (Prime Video, 2019 – in corso)

Citando gli 883: “Stessa storia, stesso posto, stesso bar”. Ancora una serie fatta con supereroi strani, particolari, che non rispecchiano i canoni classici. Doom Patrol è un prodotto fantascientifico seriale di Prime Video basato sul fumetto omonimo della DC Comics, creato da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani nel 1963. Nata come spin-off della serie Titans presente sul catalogo Netflix, Doom Patrol narra le avventure dei suoi membri, come Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane e Cyborg, alle prese con Mr. Nobody, uno dei villain più carismatici del fumetto.



Una serie tv irriverente e comica che riesce a mescolare alla perfezione attimi di pura comicità con situazioni drammatiche e action, all’interno di un mondo di superpoteri alquanto originali e cattivi spietati ma non del tutto odiabili fino in fondo. Se foste curiosi di un approfondimento sui singoli membri della Doom Patrol, non perdetevi la Top 5 dei migliori personaggi.

3. Philip K. Dick’s Electric Dreams (2017 – in corso)

Philip K. Dick’s Electric Dreams (Prime Video, 2019 – in corso)

Philip K. Dick’s Electric Dreams è una serie tv antologica del 2017, basato sui racconti per l’appunto di Philip K. Dick, noto scrittore di opere come The Man in The High Castle (1962) e Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968), romanzo che ispirò liberamente Blade Runner nel 1982, capolavoro di Ridley Scott. Prodotta da Sony, e nello specifico da Ronald D. Moore (sceneggiatore di Star Trek e Battlestar Galactica), Michael Dinner e Bryan Cranston (Breaking Bad, Malcom), Electric Dream è disponibile con i suoi 10 episodi sulla piattaforma Prime Video.



Come la controparte di produzione Netflix Black Mirror, anche Electric Dreams, oltre al debutto su Channel 4, presenta episodi autoconclusivi a sé stanti con personaggi e storie diverse l’una dell’altra. Il tutto avviene all’interno di cornici caratterizzate da fantascienza e tecnologia, sebbene questa non sia così vicina ai giorni nostri (come in Black Mirror) ma più a un futuro lontano. Inoltre, si ha a che fare con alieni, mutanti, animali antropomorfi, robot e androidi.



Alcune puntate sono davvero ben strutturate e avvincenti, che Prime Video abbia gettato le basi per un nuovo e diverso fenomeno fantascientifico alla Black Mirror?

Per un approfondimento, vi segnaliamo la Top 5 dei migliori episodi della serie.

2. Tales From The Loop (2020 – in corso)

Tales From The Loop (Prime Video, 2020 – in corso)

Basata sulle illustrazioni dell’artista Simon StÃ¥lenhagg, contenute nel volume The Loop edito da Mondadori (che vi si consiglia di acquistare), e sul gioco da tavolo del 2017, Prime Video ha prodotto questa Tales From The Loop nel 2020, creata da Nathaniel Halpern, su un’idea di Matt Reeves (Cloverfield, Apes Revolution, The Batman nel 2022). Tra i registi dei diversi episodi spiccano Jodie Foster (House of Cards, Black Mirror) e Andrew Santon (Alla ricerca di Nemo, WALL-E, Stranger Things).



La tecnologia ha gettato le basi di una società in cui si verificheranno eventi straordinari, in special modo nei pressi di una piccola cittadina. Tales from the Loop è ambientata in una realtà in cui negli Anni Sessanta, in Ohio, è stato costruito un imponente acceleratore di particelle. Vent’anni dopo si seguono le vicende di tutti quegli abitanti che abitano in quella zona e che lavorano presso il cosiddetto “Loop”.



Si hanno tra le mani 8 episodi corali e autoconclusivi apparentemente slegati tra loro, da vedere, però, in ordine fino alla fine.

Un ritmo lento fa da contraltare a una fotografia e scenografia pazzesca, in cui prendono piede distese naturali della campagna svedese caratterizzate dall’inserimento di elementi tecnologici e fantascientifici.

Una gioia per gli occhi!

1. The Man in The High Castle (2015-2019)

The Man in The High Castle (Prime Video, 2015-2019)

The Man in the High Castle è una serie esclusiva Prime Video liberamente basata sul romanzo di Philip K. Dick La Svastica del Sole del 1962. Ideata da Frank Spotnitz (creatore delle serie tv nostrane I Medici trasmessa dalla Rai e Leonardo), vede tra i produttori esecutivi Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Il Gladiatore, American Gangster). Nel 2016 questo prodotto ha vinto il premio come “miglior fotografia per una serie single-camera”, per l’episodio “The New World” 1×01, ai Primetime Creative Arts Emmy Awards.



Lanciato nel 2015, The Man in The High Castle si è servito di una campagna pubblicitaria scioccante e al tempo stesso geniale (nell’ottica comunicativa), attraverso la quale ha diffuso simboli nazisti nelle metro e nelle diverse affissioni. La storia, infatti, parla di un passato assolutamente distopico contrassegnato dalla vittoria della Seconda Guerra Mondiale da parte delle Potenze dell’Asse: Germania, Italia e Giappone.



Il tutto inizia ad incrinarsi quando appare una strana bobina di una pellicola che mostra un mondo completamente diverso, in cui sono stati gli Alleati a vincere lo scontro finale.

L’idea di base è già geniale di per sé, sottolineando la resistenza epica della popolazione statunitense nei confronti di un regime totalitario come quello giapponese e tedesco, grazie all’ideazione di questo, appunto, “Uomo nell’alto castello” che assume un ruolo chiave in tutta la serie tv Prime Video.



Attori convincenti e davvero molto bravi, come ad esempio l’antagonista principale nazista John Smith interpretato dall’ottimo Rufus Sewell (The Tourist, Il Destino di un Cavaliere, Judy), e una scenografia da togliere il fiato, per non parlare dell’hype che ogni finale di stagione suscita, fanno di questo The Man in The High Castle la migliore serie tv fantascientifica dell’intero catalogo Prime Video.

Cosa ne pensi? Vota ora!