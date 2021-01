WandaVision – tutte le svolte e teorie degli episodi 3 e 4

I primi due episodi di WandaVision hanno lasciato in tutto il fandom molte domande senza risposta, ma molti punti sono stati chiariti nell’episodio di venerdì scorso e di ieri, perché rappresentano una grande fonte di conoscenza e comprensione degli eventi. Se vi siete persi il nostro pensiero sui primi due appuntamenti, cliccate qui prima di continuare la lettura!

Ora a colori – episodio 3

La terza puntata ha uno stile tipicamente anni 70, ma a differenza delle precedenti ora l’immagine è a colori e si vedono Wanda e Visione alle prese con una gravidanza inaspettata. Le scene avvengono tutte nel loro appartamento, dove i due si preparano al meglio per diventare genitori, con 9 mesi di anticipo, dato che il pancione di lei cresce alla velocità della luce. Dalla dolce attesa di Wanda, si evince un legame tra il suo stato d’animo e i poteri, ad esempio: le farfalle della culla dei bambini, che si animano quando è felice e la pioggia che cade in casa loro quando le si rompono le acque.

Wandavision

Nel momento in cui Visione si appresta a chiamare il dottore per il parto in largo anticipo, alla porta di Wanda si presenta la vicina e amica Geraldine, che solo dopo lunghe chiacchiere sul suo lavoro precario si rende conto che Wanda è incinta e così la aiuta a partorire. Come per magia, Billy e Tommy vengono alla luce e le due vengono poi raggiunte da Visione, che finalmente conosce i suoi figli. Tutto in questa prima parte è quasi regolare, tranne per l’ennesimo rewind di Wanda quando Visione ha dei sospetti su Westview e delle cose strane che accadono intorno a loro.

Hydra Soak Рi minuziosi dettagli della r̩clame

Nel corso dell’episodio però, oltre al leggero siparietto della vita da neo-genitori di Wanda e Visione, si assiste anche ad una nuova pubblicità . Nei precedenti erano evidenti i riferimenti al barone von Strucker, Stark Industries e ai film, mentre nel terzo appuntamento c’è un sottile riferimento alla serie tv Marvel più legata agli eventi riguardanti gli Avengers: Agents of S.H.I.E.L.D.

Hydra Soak – Wandavision

Viene presentato infatti il sapone Hydra Soak, ma cosa c’entra un sapone con l’H.Y.D.R.A. ed Agents of S.H.I.E.L.D? Il legame lo si può trovare nell’episodio in cui gli agenti sono intrappolati nella prigione del Framework, dove l’H.Y.D.R.A. non è mai stata sconfitta dallo S.H.I.E.L.D. ed è a caccia di Inumani. Phil Coulson, nonostante non ricordi la sua vita reale, è convinto che l’H.Y.D.R.A. impianti in tutti gli essere umani, tramite il sapone, dei falsi ricordi.

Inoltre la voce pubblicitaria presenta il prodotto come qualcosa che riesce a far scappare dalla realtà , come per sottolineare l’idilliaca finzione creata da Wanda per poter stare con Visione. Il profilo Twitter ufficiale Marvel Facts ha infatti pubblicato il video collegato al sapone Hydra Soak: coincidenze o indizio di un piccolo crossover all’orizzonte?

In 'Agents of Shield' Phil Coulson says Hydra uses soap to plant false memories in people's brains#WandaVision E3 had a commercial on Hydra Soak 🧼pic.twitter.com/VaH4TyPrDR — Marvel Facts (@MarveIFacts) January 25, 2021

I am a twin – il ricordo di Pietro Maximoff e Ultron

WandaVision, nel terzo episodio, si conclude con un finale ambiguo. Dopo la nascita dei gemelli, Visione accompagna il dottore fuori la porta di casa e intrattiene una strana conversazione con i vicini, mentre Wanda è ancora in casa, insieme a Geraldine, intenta a badare ai gemelli appena nati. Durante un momento di nostalgia, Wanda si lascia andare al ricordo di suo fratello Pietro con queste esatte parole: “I am a twin. I had a brother. His name was Pietro”. Ma proprio grazie a lei, Geraldine sembra prendere coscienza di chi è e della sua missione, decidendo così di citare Ultron e il coinvolgimento dell’intelligenza artificiale nella morte di Quicksilver.

Geraldine E Wanda – Wandavision

Le domande di Geraldine destabilizzano Wanda che inizia ad essere adirata, con un’espressione in pieno stile Scarlet Witch. Dopodiché l’inquadratura si sposta su un campo verde con l’insegna della città di Westview, il formato da 4:3 diventa di 16:9 e in quel momento il corpo di Geraldine, avvolto in un’aura rossa, viene catapultato fuori dalla realtà creata da Scarlet Witch.

Interrompiamo questo – episodio 4

Il terzo appuntamento si conclude con Geraldine visibilmente scossa, accerchiata da agenti in suo soccorso, e con molti dubbi che vengono chiariti solo in Interrompiamo questo, l’episodio ponte in cui la verità viene a galla. In questo caso, la presenza già dall’inizio del formato in 16:9 suggerisce un cambio di prospettiva nel racconto della storia: infatti, nel primo frame si assiste al ritorno di Geraldine dal blip, durante gli eventi di Avengers Endgame. L’unica differenza è che il personaggio in questione non si chiama Geraldine, ma Monica Rambeau ed è la fglia di Maria Rambeau già vista in Captain Marvel ma ora ormai cresciuta e diventata Capitano presso lo S.W.O.R.D.

Monica Rambeau – Wandavision

Solo 3 settimane dopo aver appreso della morte della madre Maria, fondatrice dello S.W.O.R.D., Monica torna al quartier generale dove le viene affidato un nuovo incarico in cui si trova a collaborare con Jimmy Woo, agente dell’FBI già incontrato in Ant-Man and the Wasp . Solo quando viene inviata a Westview, una città che sembra esser stranamente dimenticata da tutti, Monica nota il campo magnetico alla sua entrata e ne viene risucchiata. A quanto pare il capitano Rambeau è entrata per caso nel folle mondo della Maximoff per poi essere stata espulsa da intrusa, con tanto di interpretazione magistrale da parte di Elisabeth Olsen che riesce a rappresentare al meglio la poca lucidità mentale di Wanda.

Monica E Jimmy – Wandavision

Dr. Darcy Lewis e le scoperte dello S.W.O.R.D.

Anche se il trailer aveva anticipato il suo ritorno, Darcy Lewis in WandaVision adesso ricopre il ruolo di dottoressa di astrofisica. Tramite la rilevazione di residui di radiazioni del Big Ben e di frequenze di trasmissione, Darcy e gli agenti riescono a vedere cosa sia successo alla città di Westview, che a quanto pare esiste davvero ed è una città presa in ostaggio proprio da Wanda. Non a caso, durante il terzo episodio Agnes e Norb sembrano aver capito che non c’è via di scampo dalla piccola cittadina e che sono tutti lì per un motivo, ma dopo pochi secondi sembrano aver dimenticato quella sensazione.

S.w.o.r.d. – Wandavision

Jimmy Woo – Wandavision

Lo S.W.O.R.D. si mette all’opera per ricollegare le varie identità dei personaggi nella sitcom (l’unica ad essere ancora un mistero è Agnes) e cercano in tutti i modi di mettersi in contatto con Wanda. La voce alla radio che continuava a ripetere “Wanda, chi ti sta facendo questo?” era di Jimmy Woo, come era già stato teorizzato durante il secondo episodio. Wanda ha creato una realtà alternativa per poter vivere felicemente con Visione? Ma quest’ultimo come fa ad essere ancora vivo? Inoltre, negli ultimi minuti la perdita del controllo di Scarlet Witch è parecchio evidente nel momento in cui Visione, ai suoi occhi, presenta l’aspetto cadaverico di Avengers – Infinity War.

Wandavision

A quanto pare, tutti gli abitanti di Westview sono reali, mentre Visione, ormai morto, potrebbe essere tenuto in vita dai poteri del potente Avenger ormai sull’orlo di una crisi imminente. Quando i cittadini inizieranno a rendersi conto della bolla di energia in cui sono stati intrappolati, cosa potrebbe fare Wanda per ristabilire lo status quo della sua vita apparentemente perfetta? Per ulteriori risposte, bisogna guardare il quinto episodio di WandaVision il prossimo venerdì, sempre su Disney+.

