PS Now: cosa giocare ad Halloween

Le cinque migliori proposte di PS Now per passare una serata da brivido.

Si avvicina la serata più spaventosa dell’anno, se anche voi non avete in programma di passarla chiedendo dolcetti ad ogni vicino di buon cuore, ecco una raccolta di alcuni dei migliori titoli disponibili su PS Now in grado di regalarvi spaventosi incubi.

Silent Hill HD Collection disponibile su PS Now

Silent Hill HD Collection (2012)

Cosa fareste se doveste esplorare in totale solitudine una cittadina e un luna park infestati da mostri raccapriccianti?

Silent Hill HD Collection, pubblicato nel 2012 da Konami e sviluppato da Hijinx Studios, ci permette di tornare a vestire i panni di James Sunderland ed Heather, protagonisti rispettivamente di Silent Hill 2 (2001) e Silent Hill 3.

Intrappolati in un vero e proprio incubo, il nostro compito sarà quello di svelare i misteri che avvolgono i luoghi e i personaggi che incontreremo lungo il nostro percorso.

Un’ottima occasione per recuperare su PS Now due titoli che hanno fatto la storia del genere Horror.

Deadly Premonition: the Director’s cut (2013)

Chi cerca un’esperienza fuori dal comune, non può che approfittare dell’offerta di PS Now per immedesimarsi in Francis York Morgan, controverso investigatore, nonché protagonista di Deadly Premonition.

La nostra destinazione è Greenvale, tranquilla cittadina scenario di un atroce delitto.

In quanto detective, noi saremo chiamati a raccogliere indizi che ci portino a risolvere un caso per nulla semplice. Ciò che distingue Deadly Premonition da un qualsiasi titolo di questo genere sono però un protagonista decisamente particolare e la presenza di elementi degni dei migliori survival horror.

Il consiglio è quello di non farsi scappare il titolo che detiene il Guinness World Record per la quantità di voti discordanti ricevuti dalla critica di tutto il mondo.

The Evil Within (2014)

L’horror Psicologico in ambito videoludico è sempre stato un tema che tanti hanno provato a trattare con più o meno successo, quando però, il nome dietro l’opera è quello di Shinji Mikami, padre di Resident Evil, il risultato è The Evil Within.

Un protagonista con nulla da perdere e una figlia da ritrovare, sono gli elementi portanti di questa pietra miliare della generazione corrente. Impersonare Sebastian Castellanos ci fa vivere alcuni dei peggiori incubi che possiamo essere in grado d’immaginare.

Il nostro compito è quello di sopravvivere, cosa decisamente più facile a dirsi, che a farsi.

Until Dawn (2015)

Lo scenario è fra i più classici: una baita isolata, un gruppo di giovanissimi amici e un killer a piede libero. Ogni decisione dovrà quindi essere presa con cura, pena la morte prematura dei nostri protagonisti.

Grazie a PS Now è possibile vivere sulla propria console, quello che sulla carta sarebbe un ottimo teen-horror con un cast d’eccezione.

Ulteriore punto a favore è il poter vivere l’avventura in compagnia di uno o più amici, la tensione è assicurata

Durante la notte della caccia, Yarnham è il luogo peggiore in cui trovarsi.

Bloodborne (2015)

Chiudiamo la serie di proposte per PS Now con quello che è uno dei titoli più acclamati dell’attuale generazione. Bloodborne ci mette nei panni del “cacciatore” e ci catapulta a Yarnham durante la notte della caccia.

Persone completamente impazzite e mostri dalle orribili fattezze sono solo alcuni degli elementi che contribuiranno a renderci la sopravvivenza un compito decisamente arduo.

Non mancheranno ovviamente i boss, uno più terrificante dell’altro. Unica magra consolazione in un mondo di gioco che vuole farci sentire totalmente abbandonati ed inermi, il poter vivere l’avventura con un amico in rete.

La schermata che tuttavia, vedremo più di ogni altra sarà quella a cui From Software ci ha ormai abituati; una scritta rossa, uno sfondo nero e due parole: “SEI MORTO“.

Va aggiunto infine che gli amanti di Lovecraft non possono assolutamente perdersi questo capolavoro di Hidetaka Miyazaki, il titolo è infatti pregno di riferimenti al celebre scrittore. Coglierli può regalare ore di intrattenimento a tutti gli appassionati.

