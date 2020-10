Il 30 Ottobre si avvicina e prima o poi tutti quanti ci poniamo la fatidica domanda: “Cosa faccio a Halloween?“. Se avete in casa una PS4 e il vostro intento è quello di passare una serata in compagnia con gli amici, magari giocando ai videogiochi, allora questa guida potrebbe fare per voi!

Until Dawn

Il titolo, esclusiva di PS4, dei ragazzi di Supermassive Games è un genere Survival-Horror mischiato a un’avventura grafica che vi farà venire i brividi. Gli elementi ci sono tutti: una baita abbandonata in montagna, 8 amici dispersi sulle fredde alture del Canada, uno psicopatico e un pizzico di paranormale.

La particolarità che potrebbe far ripiegare la vostra serata su Until Dawn è il fatto che il videogioco assomigli moltissimo a un film interattivo, dove le vostre scelte si ripercuotono sulla storia. Potreste dividervi gli 8 protagonisti e vedere chi alla fine della storia è riuscito a sopravvivere.

Outlast

Outlast, uscito nel 2013, rappresenta uno dei giochi Horror di riferimento usciti negli ultimi 10 anni. La storia è semplice: un reporter si intrufola in un istituto psichiatrico per indagare su cosa accade veramente all’interno. Un classico delle storie Horror. Questo titolo rappresenta davvero un buon modo per trascorrere la notte di Halloween con i propri amici, scappando da spiriti irrequieti e da pazzi che vi rincorreranno per tutta la durata della partita. Se avete già giocato il primo e vi sembra noioso rifarlo non preoccupatevi, c’è anche Outlast 2 e Outlast: Whistleblower (che è un DLC prequel del primo) che potete recuperare.

Dead by Daylight

Dead by Daylight è un titolo Survival-Horror sviluppato dai ragazzi di Behaviour Interactive. Se siete in 5 potrebbe fare al caso vostro. Le partite sono composte da due squadre: quella dei sopravvissuti, formata da un massimo di 4 persone, e la squadra del killer. L’obiettivo dei sopravvissuti è quello di trovare un via d’uscita mentre il compito del killer di turno sta nell’impedirlo. Esistono anche vari DLC che possono aggiungere personaggi al posto di sopravvissuti e killer, come per esempio alcuni personaggi di Stranger Things come Nancy Wheeler e Steve Harrington. Se giocato in compagnia Dead by Daylight potrebbe diventare il gioco perfetto da giocare su PS4.

Alien: Isolation

Alien: Isolation riprende la trama del celebre film, ambientato però 15 anni dopo le vicende di quest’ultimo. Al contrario di giochi come Outlast, che hanno l’obiettivo di spaventare e terrorizzare il giocatore, in Alien: Isolation gli sviluppatori hanno preferito creare e trasmettere un senso di ansia costante, tipico di chi si sente preda di un terribile cacciatore. I momenti da “Jumpscare“, tipici nei giochi Horror, in questo titolo sono davvero pochissimi, ma ciò non vuol dire che sia spaventoso; anzi l’ansia è un metodo molto efficace per trasmettere inquietudine ai giocatori. Se non lo avete ancora giocato recuperatelo, vi terrà incollati allo schermo.

Little Nightmares

Se siete amanti di giochi platform/rompicapo questo è il gioco che dovete assolutamente giocare la notte di Halloween. Le tematiche trattate prendono spunto dalle storie originali dei fratelli Grimm e non solo. Anche qui gli sviluppatori hanno voluto ricreare un senso di inquietudine, senza puntare su spaventi improvvisi. In Little Nightmares dovrete affrontare numerosi enigmi per riuscire a raggiungere la fine della storia. Momenti in cui si devono ricercare oggetti o attivare meccanismi si contrappongono a fasi di gioco dove è necessario fuggire o nascondersi. Se amate i giochi Horror con grafica “cartoonesca” non potete certamente farvelo sfuggire.

Questi erano i 5 migliori titoli da giocare su PS4 la sera di Halloween con gli amici. Ovviamente ci sono molti altri videogiochi a tema Horror che potete recuperare, ma in questa breve guida sono stati scelti quelli che magari potrebbero divertirvi di più. Vi ricordiamo che alcuni dei titoli sopracitati sono disponibili anche per altre piattaforme. Sono state inserite in questa lista semplicemente perché su PS4 potrebbero risultare più godibili.

