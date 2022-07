Klonoa Phantasy Reverie Series: rilasciata la versione remaster

Per festeggiare i 25 anni del franchise, Bandai Namco Europe ha annunciato il rilascio della versione remaster della serie di Klonoa: Klonoa Phantasy Reverie Series. Il titolo è un platform a scorrimento orizzontale incentrato sul protagonista Klonoa, chiamato anche “il Viaggiatore dei Sogni”. La versione remaster si presenta con una grafica del tutto nuova per attirare l’attenzione dei vecchi fan della saga, ma anche per cercare di fare bella figura con la nuova generazione di giocatori. Nel trailer di lancio, pubblicato da Bandai Namco Europe su YouTube, è possibile ascoltare la vecchia colonna sonora giapponese del 1991.

Il trailer di lancio di Klonoa Phantasy Reverie Series

La remaster comprenderà Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil, con l’aggiunta di un nuovo livello di difficoltà e l’opzione per giocare in co-op a due giocatori. Klonoa Phantasy Reverie Series è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Steam), può essere acquistato in versione fisica o digitale, oppure in un bundle che include un artbook digitale, la colonna sonora e diversi cappelli e maschere da poter indossare in gioco. La demo della remaster, disponibile su console, offre ai giocatori la possibilità di provare i primi due livelli di gioco.