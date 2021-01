L’anno PlayStation – Tutte le esclusive in uscita nel 2021

PlayStation ha chiuso il 2020 e l’ottava generazione videoludica nel migliore dei modi. Facciamo un breve recap dell’anno di Sony.

Le Esclusive Playstation Più Importanti Del 2020

L’anno di PlayStation è cominciato con Nioh 2 a Marzo, sequel del soulslike ambientato in Giappone sviluppato dal Team Ninja. Sempre nel mese di Marzo, gli utenti PlayStation hanno visto la pubblicazione di Persona 5 Royale, edizione definitiva del pluripremiato gioco di ruolo targato Atlus originalmente uscito nel 2017.

Qualche settimana dopo è arrivata l’uscita di un altro GDR, e anche uno dei più attesi. Square Enix ha rilasciato il rifacimento del tanto decantato Final Fantasy VII: Final Fantasy VII Remake. Il titolo è riuscito a farsi nuovi fan e a compiacere gli affezionati alla versione originale.

Il titolo più importante tra quelli targati PlayStation, uscito nell’anno da poco concluso, è senza dubbio The Last Of Us part II. Naughty Dog è uno studio noto nel settore per la qualità di pubblicazioni avvenute nel passato come la saga di Crash Bandicoot, Jak and Daxter e i vari Uncharted. Ma con il secondo capitolo di The Last Of Us la software house statunitense ha superato se stessa, regalando ai videogiocatori un vero capolavoro, nonché uno dei migliori giochi dell’intera generazione.

A chiudere la generazione PlayStation 4 è stato Ghosts of Tsushima, l’action open world di Sucker Punch che ha conquistato il mondo con la sua incredibile ambientazione e con il combattimento all’arma bianca.

L’arrivo di PlayStation 5

Ma l’anno di PlayStation non è stato formato solo da esclusive.

Il 12 Novembre esce Playstation 5, e con essa arrivano altri giochi esclusivi: Demon’s Souls e Spiderman: Miles Morales.

Il gioco basato sull’Uomo Ragno di Insomniac fa da ponte per le due generazioni di console, essendo disponibile sia sulla console di vecchia generazione sia sulla nuova arrivata, permettendo di vedere fin da subito le differenze del cambio generazionale.

Demon’s Souls è il primo vero gioco per PlayStation 5. Per quanto si tratti del remake dell’omonimo titolo uscito nel 2008, sviluppato da FromSoftware per PS3, il videogioco è riprodotto in maniera perfetta, migliorando i problemi che affliggevano il gioco originale, e lasciando intatto ciò che funzionava.

Un anno che conclude una generazione e ne comincia una nuova. Ma dopo questo scoppiettante 2020 vediamo cosa proporrà Sony per il 2021.

Returnal

Returnal è la prima nuova ip a far parte della nona generazione di videogiochi pubblicati dal colosso giapponese. Il gioco è sviluppato da Housemarque, che già in precedenza ha lavorato con Sony nello sviluppo di Resogun.

Returnal è uno sparatutto in terza persona dai temi horror, dove Selene, un’astronauta, è bloccata su un pianeta ignoto popolato da alieni ostili. E se gli extraterresti non sembrano abbastanza, la donna è anche imprigionata in un loop temporale che ricomincia da capo ad ogni sua morte, e che, in seguito alla rinascita, altera la geografia del mondo.

L’attesa per Returnal non dovrebbe essere troppo lunga poiché la data d’uscita è fissata per il 19 Marzo in esclusiva next-gen, salvo imprevisti o rimandi.

Horizon – Forbidden West

Dopo il convincente Horizon – Zero Dawn, Guerrilla Games fa il suo ritorno nel 2021 con un secondo capitolo, Horizon – Forbidden West.

Al momento il sequel non sembra differenziarsi troppo dal titolo originale. Infatti si tratta sempre di un open world in terza persona caratterizzato dalla massiccia presenza di enormi macchine killer per la mappa. Ma questa volta la protagonista, Aloy, è intenzionata a spingersi oltre, ad andare più lontano, dove gli esseri artificiali regnano e quelle che un tempo erano le città americane sono ormai irriconoscibili.

L’action RPG non ha una data d’uscita al momento, tutto ciò che sappiamo è che Forbidden West sarà cross-gen, rendendo così felici anche i possessori di PS4.

Gran Turismo 7

Polyphony Digital fa debuttare su PS5 Gran Turismo 7, la saga in esclusiva PlayStation che vanta il primato per la quantità di capitoli rilasciati.

Nell’ultimo capitolo della serie, previsto per quest’anno, Gran Turismo 7 potrà sfruttare al massimo tutte le capacità della nuova PlayStation fra risoluzione 4K, 60 frame al secondo, audio 3D e supporto del DualSense.

A causa delle alte prestazioni richieste dal titolo, anch’esso uscirà in escusiva per la PlayStation 5.

Resident Evil Village

Dopo gli ottimi lavori fatti con i remake del secondo e terzo capitolo, Resident Evil abbandona il passato per concentrarsi sul presente con Resident Evil Village, ottavo capitolo della serie principale.

Il survival horror segue gli svolgimenti avvenuti in Resident Evil VII, e con quest’ultimo condivide anche il gameplay meno frenetico e la telecamera in prima persona. Il gioco è ambientato in un tetro villaggio dalla posizione sconosciuta, (simile alla Spagna di Resident Evil 4) i quali residenti sono ormai stati trasformati dal famoso virus.

La data d’uscita non è ancora nota, ma è quasi certa la pubblicazione nel corso dell’anno.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Dopo 5 anni dalla pubblicazione dell’omonimo reboot, Ratchet e Clank fanno il loro ritorno con Ratchet & Clank: Rift Apart.

Le vicende che riguardano il Lombax, accompagnato dal suo amichetto robot, hanno luogo dopo quelle del capitolo del 2013 ” Into the Nexus” uscito per PlayStation 3. Il gioco sfrutta tutta la potenza di PS5 grazie ai caricamenti immediati che permettono dei salti dimensionali che cambiano completamente la mappa di gioco.

Le diverse realtà sono il tema principale sul quale sembra concentrarsi questa storia, infatti è stato mostrato un altro esemplare della razza di Ratchet ma di sesso femminile. O forse si tratta di se stesso di un altro universo?

Final Fantasy XVI

Una delle saghe più amate delle storia videoludica fa il suo ritorno in questo 2021.

Final Fantasy XVI, sedicesimo capitolo della saga (escludendo oltre un centinaio di spin-off) dell’iconico gioco di ruolo Square Enix, sembra un gioco estremamente ambizioso, a giudicare da quanto è stato mostrato.

Niente più fantasy di stampo futuristico, il mondo di questa Fantasia Finale è medievale, dove diverse fazioni rivali si contendono un regno. Perciò cavalieri, spade e tanti mostri sono gli elementi principali che formano il mondo di questo nuovo titolo.

Il gioco sembra puntare molto sulla storia, sulla caratterizzazione dei personaggi e sul sistema di combattimento, più dinamico rispetto agli standard della saga.

Il trailer rilasciato dice molto più di quanto si possa dire a parole, ma basta sapere che il gioco è stato annunciato in esclusiva per PlayStation 5.

Trailer ”Risveglio”

God of War РRagnar̦k

La saga di God of War ha un glorioso passato, sviluppato con una cura eccelsa da parte degli sviluppatori del team di Santa Monica Studio. Ma con l’ultimo capitolo uscito nel 2018 si sono persino superati.

Segnando un nuovo inizio per la saga, God of War ha come protagonista un Kratos diverso, che non ha dimenticato le azioni fatte in passato, e intenzionato a vivere una nuova vita in compagnia del figlio Atreus.

La qualità dell’esclusiva ha ottenuto la vittoria di moltissimi premi, risultando come uno dei migliori giochi di sempre.

Del secondo capitolo non si sa molto, gli unici dettagli forniti sono un teaser trailer di pochi secondi che mostra il logo e la scritta ” Ragnarök is coming”.

Da quanto mostrato nel trailer il gioco dovrebbe uscire nel 2021, probabilmente come colpo finale di Sony per chiudere l’anno.

