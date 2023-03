Quentin tarantino: the movie critic sarà il suo ultimo film

Indice dei contenuti Quentin Tarantino dirigerà solo dieci film?

Quentin Tarantino è uno dei cineasti più influenti e celebrati degli ultimi trent’anni che, a partire dalla sua prima pellicola Le Iene (1992) ha realizzato una serie di opere cult come Pulp Fiction (1994) o Inglourious Basterds (2009). Il suo ultimo sforzo cinematografico risale al 2019, anno in cui debuttò nelle sale C’era una volta a…Hollywood, il suo nono film. Stando a quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Tarantino avrebbe appena terminato di scrivere la sceneggiatura del suo ultimo film le cui riprese dovrebbero iniziare quest’autunno e il cui titolo è The Movie Critic.

The Movie Critic, stando ai rumors, sarà ambientato nella Los Angeles degli anni ’70 ed avrà come protagonista una figura femminile. Probabilmente il personaggio in questione sarà Pauline Keal, critica cinematografica statunitense nonché scrittrice per il New Yorker e consulente per Paramount verso la fine del 1970 (periodo che coincide con l’ambientazione temporale di The Movie Critic). Nel corso della sua carriera Pauline Keal ha influenzato diversi cineasti tra cui lo stesso Tarantino che ha partecipato anche al documentario del 2018 What She Said: The Art Of Pauline Keal. Ecco dunque i motivi che ci spingono a pensare alla critica cinematografica come protagonista dell’ultimo lungometraggio di Tarantino.

C’era una volta a… Hollywood (2019)

Tarantino aveva più volte parlato della possibilità che il suo decimo film sarebbe stato l’ultimo. Nel 2012 su Playboy aveva rivelato che i registi, man mano che invecchiano, non riescono a dare il massimo e spesso capita che i loro ultimi film siano i peggiori. Certamente il cineasta teme questa fine e per evitare il problema vorrebbe fermarsi a quota dieci pellicole. Tuttavia i suoi lavori sul set non finiranno qui: recentemente aveva dichiarato di avere in cantiere una serie tv composta da otto episodi. Il mondo seriale non è di certo nuovo a Tarantino che, già in passato, aveva diretto alcuni episodi di CSI e di E.R.

Nel frattempo, attendendo ulteriori novità su The Movie Critic, vi ricordiamo che Quentin Tarantino sarà ad Aprile in Italia (a Brescia e a Milano) per parlare del suo ultimo libro Cinema Speculation in cui, fra i tanti, viene citata ed analizzata proprio la figura di Pauline Keal.