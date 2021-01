Dopo aver scoperto quali sono i migliori operatori in attacco su Rainbow Six Siege, ecco una nuova classifica con i migliori operatori da impiegare nella difesa delle aree di gioco del noto titolo Ubisoft. Giocare in difesa significa sfruttare al meglio l’ambiente intorno al giocatore, fatto di muri e coperture facilmente distruttibili. Occorre fortificare, piazzare trappole e sfruttare al meglio la conoscenza della mappa per anticipare i movimenti degli operatori attaccanti.

I migliori difensori di Rainbow Six Siege

Tra i 26 operatori di difesa disponibili ad oggi su Rainbow Six Siege, è possibile scegliere tra trappole e accessori di sabotaggio unici per ogni operatore. Prima di approfondire lo stato dei 5 migliori operatori in difesa, ricordiamo che molti operatori (soprattutto quelli rilasciati con i recenti aggiornamenti) hanno un costo alquanto elevato nei termini di valuta di gioco, che può essere ottenuta e incrementata attraverso sfide quotidiane e, ovviamente, vittorie.

Ecco i 5 migliori operatori difensori di Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Siege – top 5 difensori

Ela

Quando si parla di operatori in difesa su Rainbow Six Siege, è inevitabile non menzionare Ela, quella che col tempo è diventata presto sia l’operatore più utilizzato che più letale del gioco. Di fatto, se il suo gadget non si presenta come una delle migliori trappole del gioco, lo stesso non si può dire della sua arma primaria.

Immagine Di Gioco Di Ela

Nello specifico, Ela impiega le mine Grzmot, innescabili a piacimento nell’area di gioco. Trattasi di trappole non letali ma che stordiscono l’operatore attaccante che le attiva. Sfruttando la loro detonazione Ela può raggiungere rapidamente il nemico e abbatterlo con la sua Scorpion SMG. Nonostante l’arma sia stata depotenziata nel corso del tempo perché i giocatori la ritenevano eccessivamente forte, rimane tutt’ora uno dei migliori fucili di Rainbow Six Siege.

Mira

È possibile suddividere l’esperienza di gioco di Rainbow Six Siege nel corso degli anni secondo un evento fondamentale: l’integrazione di Mira come nuovo operatore a metà del Secondo Anno. Da quando è stata rilasciata, il suo gadget Black Mirror ha consentito ai difensori di implementare nuove strategie in grado di bloccare ogni accesso agli attaccanti in gioco.

Immagine Di Gioco Di Mira

Di fatto, il collocare i suoi specchi in posizioni rilevanti può sottrarre tempo prezioso agli attaccanti. Ma non basta. Mira ha come arma primaria il Vector, una mitraglietta a fuoco rapido in grado di svuotare il caricatore in poco più di un secondo. Il rateo di fuoco e il rinculo tutto sommato controllabile la rendono una delle armi migliori del gioco, parimenti allo Scorpion di Ela.

Smoke

Tra i difensori migliori rientra obbligatoriamente Smoke, che come si comprende dal nome, basa la sua strategia su un accessorio fondamentale: le granate a gas. Queste danneggiano rapidamente gli attaccanti (soprattutto quelli più corazzati e lenti) impedendo l’accesso a determinate aree. Operatore agile e versatile, se sfruttato a dovere, il potenziale di Smoke può portare a una rapida vittoria, previa collaborazione tra tutti i difensori.

Immagine Di Gioco Di Smoke

Smoke ha anche un arsenale eccezionale che lo aiuta a tenere a bada gli operatori di Rainbow Six Siege. Il suo fucile primario M590A1 permette di sfondare facilmente i muri nel caso sia necessario fuggire o spostarsi rapidamente di stanza in stanza. Inoltre, la sua mitraglietta SMG-11 da fianco ha un rateo di fuoco paragonabile al Vector di Mira il che rende Smoke un difensore essenziale anche nello scontro armato.

Bandit

Bandit è l’operatore di difesa che non può mancare in nessuna squadra di Rainbow Six Siege. Il suo gadget permette infatti di bloccare gli esplosivi di Hibana e Thermite ed è in grado di aprire un varco anche nelle pareti rinforzate. Inoltre le sue batterie elettriche possono essere posizionate sul filo spinato in modo da impedire l’accesso in determinate aree a droni e operatori attaccanti.

Immagine Di Gioco Di Bandit

Bandit dispone anche di un’efficace combinazione di armi primarie e secondarie. Il suo MP7 è un potente mitragliatore che, pur non essendo notevole come lo Scorpion di Ela, è adatto a qualsiasi situazione che un operatore difensivo di Rainbow Six Siege rischia di affrontare, grazie ai suoi elevati danni e ai 900 colpi al minuto.

Jager

Infine, uno dei migliori operatori in difesa su Rainbow Six Siege è il tedesco Jager. Il suo gadget passivo permette di bloccare qualsiasi granata lanciata verso l’obiettivo o nelle aree circostanti il gadget stesso. Il sistema è automatizzato, quindi l’operatore è libero di muoversi nell’area di gioco dopo aver posizionato i tre gadget di cui dispone.

Immagine Di Gioco Di Jager

Per quanto concerne le armi, Jager dispone di una potente carabina 416-C. La sua arma è l’unico fucile d’assalto in possesso dei difensori, che solitamente dispongono di fucili a pompa e mitragliatrici. Con i suoi danni elevati sia nel medio che nel lungo raggio, il fucile di Jager è adatto a tenere gli attaccanti lontano dai difensori, presidiando corridoi o attaccando direttamente dalle finestre, facendo spawn-killing.

Cosa ne pensi? Vota ora!