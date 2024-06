Recensione: il rilassante Pool Cleaning Simulator

Una SPA per la mente, un gioco dedicato a chi vuole divertirsi senza troppi grattacapi. Pool Cleaning Simulator è un simulatore di pulizia ideato e sviluppato da Rubens Games es rilasciato il 5 giugno 2024. Un titolo che mette alla prova innanzitutto l'occhio osservatore del giocatore, oltre a richiedere molta pazienza che alla fine sarà ben premiata da un luccicante risultato. Pool Cleaning Simulator è attualmente disponibile nella versione single player.

In Pool Cleaning Simulator non esiste una vera e propria storia a supporto del gioco. Una scelta che non tradisce le aspettative dei giocatori, considerata la categoria del videogame. Il giocatore controlla un avatar nel ruolo di addetto alla pulizia piscine, un vero e proprio professionista con attrezzi da specialista. Il suo obbiettivo è semplicemente quello di sgrassare, lucidare, smacchiare, fare ordine per 14 livelli. Questo fino a rimettere in sesto tutte le piscine del gioco che man mano i clienti chiedono ripulire.

gameplay e longevità di Pool Cleaning Simulator

Ad aprire il sipario ecco un breve tutorial sulle meccaniche principali del gioco. L'ambiente di partenza è un capannanone circondato da giardino, che sarà poi la base e dimora degli strumenti materiali del professionista. Lo schema di gioco è gestito attraverso lo schermo di un tablet virtuale, dotato di utili applicazioni. Lo si può consultare per azioni come leggere le mail, la posta dei potenziali clienti o acquistare nuove attrezzature dal negozio online. Un piccolo tocco contemporaneo, quello del tablet, che da un sapore smart anche al mondo virtuale videoludico di Pool Cleaning Simulator. Inoltre, la varietà delle strumentazioni messe a disposizione, aggiunge creatività alla melodia ludica del videogame, considerato l'alto rischio di monotonia del gioco.

La pulizia di ogni singola piscina viene completata una volta portati a termine tutti gli incarichi secondari affidati dal cliente. In questo caso non si parla semplicemente di passare la spugna, usare l'idropulitore o svuotare la piscina. A spezzare quello che rischia di essere un ritmo ripetitivo, ecco anche altri tipi di compiti. Per esempio trovare degli oggetti nascosti sparsi in giro per il giardino. Una scaletta di gioco che stuzzica le capacità di osservazione, attenzione ai dettagli, acutezza visiva e organizzazione del gamer. Alla termine di ogni lavoro si riceverà una paga in dollari, utilizzabile per fare altri acquisti e continuare l'attività.

Proprio per questa sua struttura, la durata di Pool Cleaning Simulator stimabile è molto personale. Considerata la difficoltà del game accessibile a tutti, per ogni livello non dovrebbe essere necessaria più di un'oretta circa. Di conseguenza, in meno di 20 ore sarebbe possibile completare l'intero itinerario. Ovviamente queste sono solo stime, ma non abbiate nessuna fretta: spegnete pure i cronometri mentre giocate!

direzione tecnica

Tutto il game si svolge con un'inquadratura costantemente in prima persona. Il protagonista non si vede, così come nemmeno le sue mani mentre lavora. Verrebbe da pensare che sia quasi un modo per invogliare a immedesimarsi direttamente nel ruolo, piuttosto che nel personaggio. Gli oggetti interattivi sono segnalati tramite contorni di colore differente. A seconda della tonalità, quell'oggetto richiede un'azione differente.

Pool Cleaning Simulator consente di essere giocato, oltre che su una rilassante poltrona, sia con mouse e tastiera che con joypad. La prima scelta è comunque quella consigliabile, considerato l'alto numero di elenchi da scorrere e la precisione del puntatore richiesta. L'organizzazione della schermata di gioco è molto semplice. Un messaggio in alto a sinistra indica costantemente l'avanzamento della missione in corso; un'icona in basso tende a dare suggerimenti visivi. Nulla da dire per lo schermo del tablet, abbastanza intuitivo, dotato delle principali funzioni, come la home, con cui tutti noi ormai facciamo i conti ogni giorno.

L'unico punto discutibile è invece la familiarità dei comandi. Quelli di Pool Cleaning Simulator, almeno nella fase iniziale, non sono particolarmente intuitivi. Entrare in empatia la logica del gioco e dei tasti potrebbe richiedere magari un po' più di tempo del previsto. Alcuni dettagli non sono specificati, per cui certe funzionalità non si colgono immediatamente. Tuttavia, una volta superato il tutorial e forse il primo livello, avrete stretto una sincera amicizia con gli strumenti del game.

grafica e sonoro

La grafica del gioco è molto realistica, di poco superiore alla media, con qualche dettaglio sicuramente migliorabile come il profilo dell'acqua. Nel complesso comunque la resa visiva è ottima, tanto che rischia anche di far sudare la scheda video. Le ombre sono ben studiate, la qualità materica delle superfici piuttosto discreta. I movimenti video del personaggio e di altri elementi non sono macchinosi, anzi, si percepisce una certa morbidezza. Le regole della fisica realistica sono abbastanza rispettate. I colori vivaci ma non brillanti, regalano all'occhio un perfetto contesto di un giardino in classico stile americano.

Gli effetti sonori risultano morbidi e leggeri, quasi piacevoli da ascoltare. In sottofondo si alternano silenzio e musica tenue e sottile, in sintonia col ritmo lento del gioco. Assente qualsiasi voce umana.

in conclusione