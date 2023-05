Asus rog strix go bt, recensione – le migliori cuffie da gaming?

Le ROG Strix Go BT sono le cuffie da gaming wireless bluetooth lanciate da ROG (Republic of gamers), il brand di ASUS focalizzato sul gaming. Tra le caratteristiche di maggiore importanza di questo prodotto sicuramente ci sono la tecnologia Active Noise Cancelation (ANC) e quella audio adattiva Qualcomm aptX.

Andiamo a capire insieme se queste ROG Strix Go BT possono essere considerate un top di gamma tra le cuffie da gaming sul mercato.

Contenuto della confezione

Come ogni prodotto ROG, una delle grandi qualità è il packaging: molto moderno nella linea e soprattutto molto protettivo nei confronti del prodotto. Una volta aperto si trova la pratica custodia rigida per il trasporto e la protezione delle cuffie.

All’interno della custodia troviamo:

Cuffie Asus ROG Strix Go BT

Cavo USB C lungo 1 metro

Cavo audio con jack 3,5mm lungo 1,2 metri

Adattatore attacco audio per aereo

Istruzioni

Materiali di costruzione e comfort

Le ROG Strix Go BT sono costruite totalmente in materiale plastico opaco nero, tranne che per due bande color argento, e in gomma piuma morbida rivestita con un tessuto simil pelle nero. Parte principale del grande comfort viene dato dalla leggerezza delle cuffie stesse che, data l’assenza di led che ne aumenterebbero il peso, non superano i 250 grammi.

I padiglioni auricolari over-ear coprono bene l’orecchio e, grazie al loro rivestimento, sono molto morbidi e comodi tanto da non recare fastidio dopo ore di utilizzo.

Specifiche

La ricarica fast charge, che in soli 15 minuti offre 5 ore di utilizzo, è certamente una caratteristica unica per delle cuffie da gaming mentre, a carica completa, si può avere fino a 45 ore di riproduzione continua. L’ingresso usb type-c per la ricarica si trova sul padiglione sinistro mentre sul destro troviamo tutta la pulsantiera:

La rotellina per alzare ed abbassare il volume che si può anche premere per mutare o attivare il microfono

Un pulsante azione per avviare o stoppare la riproduzione con una pressione, saltare alla traccia successiva con doppio tap e tornare alla traccia precedente con triplo tap

Il pulsante di accensione/spegnimento con il quale si potranno inoltre settare con un singolo breve tocco: La cancellazione di rumore pesante La cancellazione di rumore leggera Il suono ambientale Disattivare la cancellazione di rumore

Il led di stato

L’ingresso jack da 3,5mm

Altra feature importante e molto utile è un tag NFC presente sul padiglione sinistro per un rapido accoppiamento delle cuffie con il proprio dispositivo. Purtroppo al momento funziona solo con Android.

Tutti i cambi di stato, il livello basso della batteria o lo stato di connessione via bluetooth, vengono comunicati da una voce femminile all’interno del prodotto. Forse, almeno per quanto riguarda lo stato della batteria, sarebbe stato utile per una comunicazione più immediata l’aggiunta di un paio di led.

Da sottolineare il lavoro fatto da Asus sulla qualità audio. Le ROG Strix Go BT montano due driver da 40mm che offrono suoni chiari e limpidi con medi incredibili ed alti e bassi all’altezza dei suoni maggiormente esigenti. Anche la trasmissione tramite il microfono (ASUS AI Noise-Canceling ), nascosto all’interno del padiglione destro, risulta essere chiara e cristallina sia utilizzandole in game parlando su Discord sia per una normale call con Skype o applicazioni simili.

Le cuffie hanno anche una certificazione Hi-Res Audio che tramite il cavo jack da 3,5 mm permette di raggiungere valori dai 10Hz ai 40000Hz come frequenza di risposta. Via bluetooth si abbassano i valori fino ad un massimo di 20000Hz, ma la qualità non diminuisce grazie anche alla tecnologia Qualcomm aptX Adaptive che riduce praticamente a zero la latenza e continua a garantire una riproduzione cristallina.

In aggiunta, questa tecnologia offre un’esperienza di ascolto impeccabile sincronizzando l’audio con le immagini video. Questa grande qualità le rende preziose non solo unicamente per un utilizzo gaming ma anche per l’ascolto di musica o la visione di film.

Dotate inoltre della tecnologia ANC (Active Noise Cancelation), che consente alle ROG Strix Go BT di eliminare i rumori esterni e di far immergere chi le utilizza completamente nel gioco. Bloccando i rumori indesiderati, le cuffie offrono un’esperienza audio più autentica con suoni eccellenti ad alta frequenza e una gamma di bassa frequenza chiara e definita.

La connessione Bluetooth e il cavo audio consentono un utilizzo delle cuffie su PC, smartphone, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation.

Test di utilizzo

Le cuffie sono state testate sia in gaming sia con giochi che hanno una grande esigenza audio per la definizione dei suoni, come Sons of the Forest, sia con musiche in 8D. In entrambi i casi la risposta è stata ottima, garantendo un ascolto senza difetti. Ottimo anche, come già detto, l’utilizzo per comunicare con le varie piattaforme con altre persone. Specialmente in game con una latenza ridotta quasi a zero nelle comunicazioni tra giocatori che ha reso il tutto molto più piacevole.

Le ASUS ROG Strix Go BT sono un top di gamma?

Le ROG Strix Go BT sono sicuramente tra le cuffie da gaming più avveniristiche in commercio. Consigliate sia per amatori che per professionisti, consentono un utilizzo per lunghe ore senza la necessità di ricarica e sicuramente senza creare alcun tipo di fastidio mentre sono indossate. Le grandi qualità tecniche le rendono un prodotto che ne consente un ottimo utilizzo anche per gli appassionati di ascolto di musica senza ricevere alcun disturbo esterno.

Certamente il prezzo non è tra i più bassi, 249,90€, ma molto spesso sono disponibili su Amazon in offerta, addirittura con sconti del 40%, e questo le rende più accessibili. Indubbiamente una volta acquistate non faranno pentire dell’investimento.

