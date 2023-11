Rog Raikiri: recensione del pad innovativo di Asus

Abbiamo testa il nuovo Pad targato Asus, il ROG Raikiri. Uscito in due modelli, normale e PRO, andiamo a vederne le caratteristiche principali del nuovo prodotto della linea per il gaming.

Il modello “normale” differisce principalmente dal ROG Raikiri Pro per la mancanza di uno schermo OLED e per essere solamente cablato. Scopriremo di cosa è capace ROG Raikiri e in cosa differisce dal “pro”.

Design

l gamepad ha il marchio Designed for Xbox, ma anche senza questo è subito chiaro su quale piattaforma puntasse lo sviluppatore. ROG Raikiri assomiglia molto ai controller delle console Xbox One o Xbox Series X: anche il pulsante centrale della Guida ha la forma del logo Xbox, per non parlare della dicitura dei quattro pulsanti principali.

Anche la forma generale del corpo e la posizione dei controlli principali ripetono quasi completamente la forma dei controller della console di Microsoft: le differenze sono per lo più solo leggermente diverse nell’ergonomia, nei materiali e nelle sensazioni tattili rispetto al corpo e piccoli cambiamenti nella forma dei grilletti. Un lato positivo, per chi lo utilizza per molte ore, viene dal peso. Molto più leggero rispetto ad altri controller permette lunghe sessioni di gioco senza sentire l’affaticamento. Questo per via dell’assenza batteria integrata porta il suo peso a soli 224 g.

Tuttavia, il lato posteriore delle “corna” è molto più ruvido rispetto al controller Xbox, e i grilletti e i pulsanti principali sono realizzati in plastica opaca, non lucida. Questo garantisce una migliore presa e controllo del gamepad con i palmi sudati. Il pulsante Xbox si trova leggermente più in basso rispetto al gamepad con marchio Microsoft, inoltre è convesso, non piatto, quindi è più facile da trovare “al tocco”, e le parti superiori delle levette analogiche hanno anelli “borchiati” che aderiscono molto bene le dita. Il pulsante Condividi sembra parte del design del corpo e non puoi notarlo subito (nota che non è premuto in modo molto comodo).

Tutto viene arricchito dagli RGB presenti nel mezzo e quello, purtroppo meno visibile, attorno al cerchio della levetta di destra.

Funzionalità

La funzionalità di base di ASUS ROG Raikiri copre completamente la funzionalità del controller Xbox, inoltre ha diverse funzioni aggiuntive. Sul retro sono presenti due pulsanti programmabili, che possono essere regolati nel software dell’azienda. Inoltre, accanto ai trigger, puoi vedere due interruttori: cambiano il corso dei trigger analogici, passando da pieno a accorciato.

Come detto in precedenza, ROG Raikiri ha un’illuminazione RGB: due linee sottili che escono dalla levetta destra. Il gamepad supporta la tecnologia proprietaria RGB Aura, quindi la sua illuminazione può essere sincronizzata con altri dispositivi e ASUS. Questo rende il design del Raikiri e del Raikiri Pro con le doti della parte gaming di casa Asus. Il tutto arricchito con un tocco “cyberpunk” che si ispira alla fantascienza.

Il design asimmetrico, le texture elaborate e la striscia LED RGB personalizzabile sottolineano l’attenzione ai dettagli e l’impegno a distinguersi nel mondo del gaming. Non sorprende quindi che il ROG Raikiri Pro abbia ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui l’iF Design Award 2022 e il Red Dot Design Award.

Per quanto riguarda la connessione ad un PC o ad una console Xbox, ROG Raikiri, supporta solo una connessione cablata. Questo lo rende sicuramente utilizzabile anche a livello competitivo in quanto gli garantisce una risposta immediata quando andiamo a utilizzarlo.

In Gioco

Nei giochi, l’ASUS ROG Raikiri sembra molto simile al controller Xbox: approssimativamente la stessa potenza dei “motori”, la scorrevolezza dei grilletti e la resistenza alla deflessione dello stick. I pulsanti principali vengono premuti un po’ meno chiaramente, ma lo si nota solo confrontando direttamente i due gamepad. La superficie dei pulsanti LB e RB su cui poggiano gli indici è leggermente più stretta rispetto al controller Xbox e questa per alcuni giocatori potrebbe creare delle difficolta.

Più si prosegue nell’utilizzo e più ci si rende conto delle piccole ma importanti differenze che possono portare a scegliere Raikiri. Sicuramente la risposta dei grilletti, specialmente se utilizzati con degli sparatutto, si rivela molto precisa e rapida.

Oltre al vantaggio, che vedremo in seguito, di poter regolare il tipo di risposta alla pressione tramite l’app Armoury Crate ci sono anche due switch per regolare la lunghezza della corsa del tasto.

Aspetto audio

Uno dei grandi pregi riguarda il collegamento audio. L’esperienza audio è di altissimo livello grazie al jack audio da 3,5 mm e al DAC ESS (acronimo di Digital to Analogue Converter) integrato, che garantiscono un audio in-game realistico e premium. Inoltre, il controller offre un pratico pulsante per attivare o silenziare il microfono e la chat durante il gioco. Questo permette una comunicazione fluida con i compagni di squadra.

Il suono risulta fluido e senza “aloni” di sottofondo. Il tutto viene valorizzato al cento per cento utilizzando le cuffie ROG Strix Go BT con collegamento tramite Jack audio. Valorizzano le prestazioni uno dell’altro.

Software

Naturalmente, come qualsiasi altro gamepad, ASUS ROG Raikiri può essere utilizzato immediatamente dopo la connessione. Ma se lo desidera, l’utente può personalizzarne il comportamento. Utilizzando il software proprietario Armoury Crate.

Con il suo aiuto, si possono riassegnare i pulsanti, selezionare la modalità di illuminazione RGB Aura, regolare l’intensità della vibrazione e regolare le “zone morte” dei grilletti e le curve di risposta degli stick. Si possono programmare anche i due pulsanti aggiuntivi posteriori e, soprattutto, creare una programmazione diversa per ogni videogioco.

Prezzi e disponibilità

ROG Raikiri e ROG Raikiri Pro sono disponibili sull’eShop ASUS presso gli ASUS Gold Store. Oltre che i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS. Il prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 119,00 € e 169,00 € IVA inclusa.

Conclusioni

ASUS Republic of Gamers ha creato dei controller che incarnano l’essenza dell’innovazione tecnologica nel mondo del gaming. Con le loro caratteristiche avanzate, l’eccezionale personalizzazione e il design distintivo, questi controller sono destinati a diventare il punto di riferimento per i giocatori più appassionati in cerca dell’esperienza di gioco definitiva. Inoltre il prezzo lo rende un prodotto bestbuy rispetto a molti concorrenti.

