Saga anderson: un dietro le quinte sulla coprotagonista di alan wake 2

Il primo Alan Wake è stato uno dei titoli action horror più importanti del 2010. Tra le sue meccaniche accattivanti e un plot intrigante, il titolo è invecchiato in maniera abbastanza rispettabile, grazie anche alle remaster.

Dopo l’annuncio di Alan Wake 2, si è scoperto che Saga Anderson accompagnerà lo scrittore come coprotagonista.

In vista della prossimità al termine dello sviluppo, lo studio Remedy Entertainment ha pubblicato un breve video sulla controparte di Alan Wake.

Alan Wake, una storia piena di antiche divinità e artefatti paranormali

Prima di cimentarci in questa nuova esperienza, è bene fare il quadro di ciò che si sa fino ad ora della storia di Alan Wake.

L’omonimo protagonista è uno scrittore di gialli che, per via di un blocco dello scrittore, decide di isolarsi dal resto del mondo con sua moglie in una cabina sul lago di Bright Falls.

Da lì a poco, dopo la misteriosa scomparsa della moglie, Alan Wake si ritrova a scappare ed affrontare delle creature di ombra in una dimensione parallela con l’aiuto di una torcia e di varie armi.

Man mano che la trama si dispiega, si scopre che, dietro le ombre, ci sono delle antiche divinità che stanno acquisendo potere nella cittadina e stanno trasformando gli abitanti.

Alan Wake trova un manoscritto scritto da lui stesso in cui viene raccontato esattamente tutto ciò che sta vivendo.

Nel finale, il protagonista usa un artefatto paranormale per sconfiggere l’entità malvagia e, per chiudere la questione una volta per tutte, termina il manoscritto per salvare Bright Falls e bandire l’antica divinità.

Come molti sapranno, l’universo di Alan Wake è molto più vasto di quello che si pensa. Infatti, nello stesso mondo di Alan Wake, si svolge in contemporanea la trama di altri due titoli di Remedy, Control e Quantum Break.

Saga Anderson, la giusta coprotagonista per Alan Wake 2

Gli sviluppatori sanno bene che il primo Alan Wake è uscito 13 anni fa, per cui il ritorno della serie dopo tutto questo tempo deve portare una ventata d’aria fresca al franchise.

Saga Anderson, interpretata dall’attrice britannica Melanie Liburd, è un personaggio molto diverso dall’Alan Wake che i fan hanno conosciuto nel primo capitolo.

Saga è un’investigatrice dell’FBI appassionata del suo lavoro, oltre ad essere una madre che ama raccontare battute dal dubbio gusto.

La protagonista avrà una storia parallela a quella di Alan Wake e si influenzeranno a vicenda durante il titolo.

Mentre lo scrittore avrà una storia incentrata sulla dimensione parallela, Saga Anderson indagherà sui riti di culto che prendono luogo nei pressi di Bright Falls, riesplorando anche location del primo capitolo.

Il personaggio della detective e del suo ruolo in Alan Wake 2 è fortemente ispirato alla serie di HBO, True Detective. Data la differenza tra Saga Anderson e Alan Wake, gli sviluppatori hanno preferito associare a loro animazioni e comportamenti differenti.

Il video, che potrete trovare alla fine di quest’articolo, è il primo capitolo della serie Dietro le Quinte, quindi ci si può aspettare tanti altri devlog prima dell’uscita del titolo.

Anche voi siete entusiasti di entrare nei panni dell’investigatrice Saga Anderson? Alan Wake 2 arriverà su Epic, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 17 ottobre.