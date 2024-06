Selaco, Recensione: l’erede di Half Life

Selaco è uno sparatutto indie in prima persona sviluppato e rilasciato in accesso anticipato da Altered Orbit Studios. Al contrario di altri titoli moderni creati con Unreal Engine, Unity o Godot, il motore grafico scelto per Selaco è GZDoom, una versione moderna del motore grafico del DOOM originale, originariamente pensata per creare mod.

9 Selaco Selaco riporta in vita gli elementi che hanno reso memorabili gli fps dei primi anni 2000, unendoli alla fluidità tipica dei titoli più recenti, creando così un'esperienza di gioco difficile da trovare in altri titoli del settore. Per i meno esperti, l'aggiunta di un'opzione facoltativa per assistere il giocatore nel trovare la soluzione ai puzzle aumenterebbe ulteriormente la qualità dell'esperienza di gioco, ma nel complesso è un titolo eccellente, con tutte le carte in regola per diventare un classico imperdibile. Gameplay fluido e soddisfacente

Puzzle interessanti

Piena libertà nell'esplorazione Nessuna assistenza se ci si perde

Inglese come unica lingua disponibile

Storia

La Terra non è più in grado di sostenere la vita degli esseri umani, e per non soccombere, hanno creato Selaco, una colonia spaziale che emula il pianeta per dare una seconda possibilità all'umanità. A difenderla ci sono gli ACES, le forze armate di Selaco, con la protagonista del gioco, Dawn Collins, al comando.

Il gioco si apre con Dawn in infermeria a causa di una sospetta frattura alla gamba, la cui diagnosi, però, rivela una tensione muscolare causata da un possibile difetto genetico ereditario. Mentre sta riposando nella sua stanza, l'ospedale viene attaccato da un'unità militare nemica, determinata a eliminare ogni sopravvissuto, e di conseguenza, spetta a Dawn il compito di scongiurare la minaccia.

Da qui in poi, il resto del gioco non verrà più interrotto dalla storia, consentendo al giocatore di concentrarsi unicamente a sparare ed esplorare. Questa scelta è particolarmente apprezzata da chi desidera rigiocare Selaco più volte, specialmente a difficoltà elevate, senza dover subire la ripetizione della stessa narrativa.

Per chi invece desidera approfondire il mondo di gioco e la sua storia, sono disponibili numerosi datapad sparsi per la mappa. Questi contengono conversazioni tra i cittadini e messaggi diretti a Dawn, offrendo una finestra sulla vita quotidiana a Selaco, ai conflitti e alle relazioni dei suoi abitanti.

Gameplay

Selaco si distingue per un gameplay che mescola elementi di Half Life 2 e F.E.A.R. Il gameplay si snoda attraverso una serie di livelli che alternano scontri a fuoco a puzzle e rompicapi da risolvere per proseguire. Un elenco di obiettivi consultabile in qualsiasi momento fornisce una panoramica delle sfide da superare per completare il livello, ma spetta al giocatore il compito di capire dove e come proseguire.

Movimento

Il movimento in Selaco non è elaborato come in molti altri sparatutto in prima persona indie, specialmente se confrontato con i boomer shooter, ma fa il suo dovere. Oltre al classico movimento omnidirezionale e alla possibilità di guardare in ogni direzione, il giocatore ha a disposizione una scivolata e uno scatto laterale.

La scivolata, eseguita con gli stessi controlli dello scatto, permette di spostarsi rapidamente in avanti. La sua durata è limitata e la velocità diminuisce gradualmente nel tempo, ma, saltando durante la scivolata, è possibile estendere la distanza percorsa. Entrambe le abilità hanno dei tempi di ricarica abbastanza lunghi, evitando che il giocatore ne abusi.

Contenuti di gioco

Nella versione attuale di Selaco è disponibile il primo capitolo con 6 livelli che includono complessivamente 10 aree visitabili, di cui alcune sono connesse tra loro. Non si possono rigiocare i livelli sullo stesso salvataggio, e di conseguenza non è presente un hub dove selezionare il livello da giocare. Tuttavia, se si vuole tornare in un'area già visitata per cercare segreti, giocare ai minigiochi, o per completare gli obiettivi mancanti, in Selaco è presente una rete di fermate della metropolitana che portano Dawn da un'area all'altra.

Esplorazione

Le mappe delle aree di Selaco sono immense, con un design non lineare che si sviluppa sia in orizzontale che in verticale. Per ottimizzare l'esperienza di gioco, solo una zona della mappa viene caricata alla volta, e il passaggio da una zona all'altra viene brevemente interrotta da un caricamento. Per evitare di perdersi, la mappa della zona fornisce una visione d'insieme e la torcia è perfetta per illuminare gli ambienti più bui.

Ciò nonostante, perdersi e non sapere come proseguire è una possibilità concreta, e da parte del giocatore è richiesta una considerevole dose di attenzione per risolvere il puzzle che ostacola l'avanzamento, oppure per trovare l'interruttore che apre un cancello, o che attiva un esplosivo. Gli sviluppatori sono consapevoli di questo problema, e stanno lavorando a un sistema di assistenza per i giocatori in difficoltà, che però non comprometta l'anima avventurosa dell'esplorazione dei livelli di Selaco.

Un mondo interagibile

Selaco si distingue per il suo ambiente incredibilmente immersivo e interattivo: tra oggetti trasportabili che possono essere usati per creare scale, cibo che può essere mangiato per ripristinare la vita, aspirapolvere robot che reagiscono in base alla presenza o meno di Dawn o dei nemici, minigiochi funzionanti, distributori di bevande, pubblicità credibili, e molto altro, vi è un'immensa varietà di interazioni con il mondo circostante che rendono Selaco un posto autentico, nonostante la totale assenza di persone.

Le interazioni non si limitano a un fattore estetico, ma offrono anche vantaggi strategici: ad esempio, se un nemico spara contro una finestra, la sua posizione viene rivelata osservando la direzione dei frammenti di vetro.

Armi

L'arsenale di Dawn in Selaco include 9 armi da fuoco:

Il fucile d'assalto UC-36 , ideale per i combattimenti a medio-lungo raggio.

, ideale per i combattimenti a medio-lungo raggio. La pistola The Roaring Cricket , con un rateo di fuoco lento, ma dai colpi potenti che possono stordire un singolo bersaglio.

, con un rateo di fuoco lento, ma dai colpi potenti che possono stordire un singolo bersaglio. Il fucile a pompa ESG-24 , devastante negli scontri ravvicinati.

, devastante negli scontri ravvicinati. La mitraglietta UC-11 , pensata per gli scontri a medio-corto raggio.

, pensata per gli scontri a medio-corto raggio. La sparachiodi 24mm HW-Penetrator "The Intimidator" , con un caricatore grande per un fuoco sostenuto.

, con un caricatore grande per un fuoco sostenuto. Il lanciagranate MGL-2 , auto esplicativo, con la possibilità di scegliere tra granate a frammenti, congelanti, e acide.

, auto esplicativo, con la possibilità di scegliere tra granate a frammenti, congelanti, e acide. Il DMR S-8 , un fucile di precisione per cecchini e altri bersagli distanti, ma sorprendentemente efficace anche in situazioni disperate.

, un fucile di precisione per cecchini e altri bersagli distanti, ma sorprendentemente efficace anche in situazioni disperate. Il fucile al plasma Grav-VI , per bersagli lenti, e per gli scudi

, per bersagli lenti, e per gli scudi Un'arma segreta, da ottenere prima del punto di non ritorno.

Oltre alle armi da fuoco, ci sono le granate classiche, le granate congelanti, e le mine. Ognuna di queste armi ed equipaggiamenti ha delle varianti da trovare e delle migliorie da acquistare con le borse piene di parti di armi, anch'essere da trovare, o completando delle sfide.

Un aspetto da tenere in considerazione riguarda la gestione delle munizioni: sebbene sia possibile acquistarle sia nei rifugi, sia negli armadietti delle armi, il limitato numero di munizioni presenta un incentivo a conservare le munizioni, specialmente nelle prime fasi del gioco

Nemici

La misteriosa forza militare nemica che Dawn affronta durante l'intero percorso del suo viaggio è aggressiva ed intelligente. Durante gli scontri, i soldati si posizionano in punti strategicamente vantaggiosi per mettere Dawn in difficoltà, spingendo il giocatore a sfruttare l'ambiente circostante per ottenere una superiorità strategica nei confronti degli avversari. Non è perfetta perché può capitare che i nemici camminino avanti e indietro su un singolo punto, ma non accade frequentemente, e non ne diminuisce la pericolosità.

I soldati, inoltre, comunicano tra loro la strategia da adottare, e segnalano eventuali difficoltà, fornendo al giocatore informazioni preziose.

Nel corso del gioco, oltre ad introdurre nuovi tipi di nemici in numeri sempre maggiori, aumenterà l'Invasion Tier, una meccanica di gioco che introduce man mano nuove abilità per i soldati nemici, garantendo che sia il giocatore che gli avversari si scontrino sempre ad armi pari, a prescindere dai progressi fatti nel gioco.

Musica ed effetti sonori

La colonna sonora, composta da Lawrence Steele di SatsumaAudio, presenta un mood diverso da altri sparatutto in cui si è soli contro il mondo intero: al contrario dell'inarrestabile rabbia di DOOM Eternal, o della perenne tristezza e sofferenza di Dread Templar, la soundtrack di Selaco accompagna il giocatore in un'avventura coinvolgente e motivante, piena di alti e bassi.

Gli effetti sonori sono ottimi, tra le armi dai suoni forti che comunicano la loro potenza distruttiva, i rumori dei vari oggetti interagibili, e persino gli effetti sonori dei vari minigiochi.

Le restrizioni di GZDoom