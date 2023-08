La casa dei fantasmi, Recensione – Risate e brividi in chiave Disney

Il 23 agosto è arrivata nelle sale italiane La casa dei fantasmi (Haunted Mansion) pellicola diretta da Justin Simien e prodotta da Walt Disney Pictures e Rideback.

La seconda opera targata Disney ispirata all’iconica attrazione di tipo dark ride Haunted Mansion, nata e aperta per la prima volta a Disneyland, ad Anaheim nel 1969.

Sia la storia dalla quale prende vita La casa dei fantasmi che il cast in questo secondo adattamento sono completamente rinnovati, tra gli attori protagonisti troviamo: Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Rosario Dawson, Chase Dillon, Tiffany Haddish, Danny De Vito. C’è anche la partecipazione di Jamie Lee Curtis, presente nel film nel ruolo di Madame Leota.

Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Chase Dillon e Owen Wilson de La casa dei fantasmi

Adattare un’attrazione sul grande schermo

L’attrazione con il tempo è diventata un vero e proprio simbolo, amata da milioni di visitatori e attualmente presente, seppur con nomi diversi, in quasi tutti i parchi a tema Disney in giro per il mondo. La storia dell’Haunted Mansion, dei personaggi e dei 999 fantasmi che troviamo al suo interno incuriosiscono e affascinano al tal punto che la Disney, già vent’anni fa, aveva deciso di realizzare un film per raccontare un po’ della loro storia.

La pellicola uscì nel 2003 e, nonostante il protagonista Eddie Murphy, attore comico molto noto e apprezzato, il risultato fu un film piacevole ma non particolarmente brillante, che presto finì nel dimenticatoio (attualmente è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+) .

Disney non è nuova nel trasporre in chiave cinematografica, adattando la storia per il grande schermo, le sue attrazioni più conosciute e visitate.

Oltre ai due film sull’Haunted Mansion, un esempio noto ai più è quello della famosissima saga di Pirati dei Caraibi, che arriva nei cinema nel 2003, (stesso anno della Casa dei fantasmi con Eddie Murphy) e prende vita dalla dark ride acquatica omonima presente dei parchi Disney dal 1967.

Più recentemente nel 2021 invece è uscita nelle sale, e successivamente in streaming su Disney +, Jungle Cruise, un’altra pellicola molto gradevole che trae ispirazione e prende il nome da un’attrazione pensata e ideata dal padre della Disney in persona, Walt Disney.

Madame Leota (Jamie Lee Curtis) e il Fantasma della Cappelliera (Jared Leto)

Un film che non brilla, ma che intrattiene bene

La storia è quella di una casa infestata che crea inevitabilmente grossi problemi ai nuovi inquilini, un format evergreen che si ripete in tutte le salse in moltissime opere seriali, cinematografiche e videoludiche, ma l’indagine per scoprire l’origine della maledizione che imprigiona tutti quei fantasmi lì e la successiva risoluzione sono ben gestiti, pur non brillando oggettivamente di originalità.

C’è da dire che la sceneggiatura e la messa in scena, così come la regia di Simien, sono perfetti per il target di riferimento, cioè bambini e famiglie e sono in grado, grazie anche alla caratterizzazione stravagante dei personaggi, di far sorridere e coinvolgere anche il pubblico più maturo, ma non vanno oltre e non riescono a scaturire emozioni maggiori.

Non tutti i film, però, devono per forza suscitare emozioni forti e coinvolgere al cento per cento lo spettatore dentro la realtà filmica, ci sono anche delle pellicole, proprio come La casa dei fantasmi, che nascono e arrivano in sala al semplice scopo di intrattenere e strappare un sorriso o una risata.

La casa dei fantasmi ha una marcia in più rispetto al primo adattamento, seppur probabilmente sarà ricordato in futuro anche meno.

Dare una nuova vita alla storia di una delle attrazioni più iconiche dei parchi Walt Disney Company per renderla nota anche a chi non ha mai avuto l’occasione di visitarne uno o non ne è appassionato è un’idea sicuramente buona e sarebbe bastata un po’ di creatività in più per renderla ancora migliore e ancora più interessante.