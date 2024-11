Spider-Man 4: quando uscirà il nuovo film con Tom Holland?

A distanza di tre anni dal grande successo di Spider-Man: No Way Home, il prossimo capitolo della saga con protagonista Tom Holland è ancora da decifrare. C'è la certezza che Spider-Man 4 si farà, come confermato dall'attore stesso. A differenza di quanto successo a Sam Raimi e Tobey Maguire, un quarto film è di fatto ufficiale, salvo clamorosi colpi di scena.

Proprio quando sembrava tutto pronto, con l'inizio delle riprese fissato per maggio 2025 e l'uscita per il 24 luglio 2026, potrebbe esserci già stata un'importante novità sulla tabella di marcia. Stando a quanto riportato da The Hot Mic, le riprese sarebbero state rinviate a "fine 2025", con importanti conseguenze sulla data d'uscita.

Spider-Man 4: ecco a quando slitta la data di uscita

Secondo l'affidabile insider ViewerAnon, Spider-Man 4 dovrebbe arrivare al cinema nel periodo natalizio del 2026. Si tratta di un'ipotesi assolutamente credibile, considerando che già No Way Home era uscito nelle sale nel mese di dicembre, con incassi al botteghino straordinari, per giunta in epoca Covid. Gli altri grandi franchise i cui film vengono generalmente rilasciati a dicembre sono Star Wars e Avatar. Nessuno dei due ha uscite programmate per il Natale 2026, il che lascerebbe l'Uomo Ragno a dominare incontrastato il box office.

Proprio l'assenza di avversari al botteghino rappresentano il motivo che rende sensato il rinvio della data d'uscita. Se Spider-Man 4 avesse mantenuto la data d'uscita originaria, quella di luglio 2026, avrebbe dovuto condividere le sale con il prossimo film di Christopher Nolan, reduce dal successo di Oppenheimer e con un cast stellare che comprende, ironia della sorte, anche Tom Holland e Zendaya. Sarebbe alquanto strano che le due case di distribuzione decidessero di condividere anche le loro star più amate, soprattutto dai giovani, nel corso dei rispettivi tour promozionali, da svolgersi in contemporanea. Per quanto il fenomeno del Barbenheimer abbia insegnato a non escludere alcuna possibilità, difficilmente questo sarà il caso.