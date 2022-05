Soulstice: pubblicato il nuovo gameplay

Modus Games ha da poco pubblicato il nuovo video gameplay dell’action RPG italiano Soulstice, in cui ci viene mostrato il combat system che le due sorelle, Lute e Briar, utilizzeranno nel gioco per salvare la città di Ilden. Manca sempre meno all’uscita in autunno, ma già da adesso è possibile pre-ordinare presso i rivenditori selezionati l’atteso videogame nella sua Deluxe Edition fisica.

Il gameplay di Soulstice

Il nuovo video gameplay, che mostra le incredibili abilità sovrannaturali delle due protagoniste e le armi a loro disposizione, invita i giocatori ad entrare con loro in un affascinante mondo fantasy e a lottare contro gli Spettri, creature spregevoli che minacciano di invadere il nostro mondo. Le sorelle formano insieme la cosiddetta Chimera, un guerriero che nasce dall’unione di due anime ed il solo in grado di combattere contro le creature. La sfida lanciata ai giocatori infatti è quella di riuscire a padroneggiare in egual misura le tecniche di Briar e Lute, anche grazie ad un ampio sistema di combattimento formato da numerose combo, abilità ed armi.

Realizzato dagli sviluppatori italiani di Reply Game Studios, Soulstice è già disponibile in pre-order nella sua Deluxe Edition per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, che comprende l’artbook digitale, la colonna sonora digitale e l’item pack Ashen Blade, utile per potenziare e personalizzare le nostre due protagoniste durante il loro tumultuoso viaggio che aspetta solo noi per iniziare.