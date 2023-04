Star wars celebration 2023: ecco tutti gli annunci!

È iniziato oggi il panel di Londra dedicato a Star Wars e le novità sono più che succose per tutti i fan della saga.

Il panel, denominato “Lucasfilm’s Studio Showcase”, è stato così descritto sul sito ufficiale della celebrazione:

Star Wars Celebration torna in grande stile, inaugurando un evento imperdibile che darà il via alle festività del weekend a tutta velocità. Gli attuali cineasti coinvolti dalla Lucasfilm per i progetti in live-action saranno affiancati da ospiti speciali per discutere delle numerose avventure di Star Wars attuali e future, tra cui The Mandalorian, Andor e molto altro ancora!