Super Mario Bros. 35: il battle royale Nintendo

In occasione del Nintendo Direct del 3 settembre, Nintendo ha annunciato Super Mario Bros. 35 per Nintendo Switch , un gioco di Mario completamente fuori dagli schemi a cui siamo abituati.

Si tratta infatti di un battle royale ambientato all’interno dei mondi del nostro idraulico preferito, dove 35 (come gli anni del franchise) giocatori vestono i panni di Mario, ognuno puntando a rimanere ultimo in gara, aggiudicandosi cos√¨ la vittoria.

Lo stile grafico utilizzato è quello del primo iconico gioco di Super Mario e gli scenari delle partite sono quelli del medesimo capitolo.

Per sconfiggere gli altri giocatori non ci sono di armi, n√® dovremo affrontarli faccia a faccia, bens√¨ nella modalit√† denominata sfida a 35 ogni giocatore pu√≤ scegliere una rivisitazione di uno dei livelli del primo iconico Super Mario Bros. ed ogni volta che un giocatore sconfigge un nemico, che si tratti di Goomba o Koopa, questo finisce nel livello di un altro giocatore, causando scompiglio nel mondo altrui e aumentando la difficolt√† e rendendo pi√Ļ difficile la sopravvivenza. La partita finisce quando un solo ”Mario” rimane in gioco, venendo proclamato vincitore.

Ogni giocatore pu√≤ tenere sotto controllo allo stesso momento le partite degli altri partecipanti all’interno di piccoli schermi ai lati della partita. In questo modo √® possibile capire chi si trova in vantaggio, chi sta per essere eliminato o quale livello stanno percorrendo i nostri rivali.

Super Mario 35: oltre la battaglia reale

Il gioco, oltre alla ”vittoria reale”, ha altri due elementi di rilievo, Tempo e Monete. Il primo di questi √® un timer per la partita, e come solito in un livello di Super Mario, al suo scadere √® game over. I giocatori dovranno quindi essere rapidi a superare gli ostacoli.

Le Monete sono ciò che rende le partite veramente uniche: in cambio di 20 monete, è possibile ottenere un potenziamento casuale, come il Fiore di Fuoco per affrontare i classici mob o la Stella per diventare invincibili e superare gli ostacoli del nostro livello. I power up possono risultare il vero e proprio jolly della partita se ottenuti e sfruttati al momento giusto.

Una normale Sfida a 35 in Super Mario 35.

Le modalit√† di Mario Bros. 35 non terminano alla semplice battle royale, una seconda modalit√† chiamata Sfida speciale, dove a differenza della Sfida a 35, i giocatori affronteranno dei livelli scelti casualmente in continuo cambiamento con ben 100 monete a disposizone dall’inizio della partita.

Ultima modalit√† offerta dal titolo √® l’Allenamento, dove √® possibile rigiocare i livelli sbloccati forendo a tutti i giocatori una copia del Super Mario Bros. originale, giocabile dal primo all’ultimo livello. Questa √® una modalit√† per cui i nostalgici andranno matti.

Vincendo partite si scalano i Ranghi salendo di posizione nelle classifiche online. Al momento, non c’√® modo di invitare gli amici nelle nostre partite, ed il multi-giocatore √® disponibile solo online, escludendo la possibilit√† di giocare in locale.

Super Mario Bros. 35 √® un’idea originale e divertente che mira ad espandere ad espandere il genere che vede tutti contro tutti, Super Mario Bros. 35 potrebbe essere il gioco di cui avevamo bisogno ma che non sapevamo di volere, trattandosi appunto del primo platform-battle royale competitivo. Nintendo si dimostra ancora una volta, un’azienda a cui le idee non mancano mai, riuscendo sempre ad imporsi nel mercato con una certa originalit√†.

Uno screenshot di Super Mario 35

Il gioco è uscito il 1 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch, scopri gli altri giochi gratis del mese qui.

Per farvi un’idea del gioco √® dispoibile un trailer pubblicato appositamente da Nintendo.

Super Mario Bros. 35 non √® l’unico gioco uscito in occasione dei 35 anni dell’iconico idraulico, per questo anniversario Nintendo ha pubblicato in questi mesi anche Super Mario 3D All-Stars, una raccolta di 3 dei pi√Ļ iconici capitoli di Super Mario in 3d. Per altre notizie sull’azienda Giapponese visitate la pagina sul nostro sito.

