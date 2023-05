Beetlejuice 2: anche willem dafoe nel cast

Prende forma il cast di Beetlejuice 2, atteso sequel della commedia horror di Tim Burton. Burton tornerà in cabina di regia per dirigere, come riportato da The Hollywood Reporter, anche Willem Dafoe.

L’attore dovrebbe interpretare un agente di polizia nell’aldilà, l’ennesimo ruolo in un calendario particolarmente ricco di impegni. Dopo aver preso parte a Spider-Man: No Way Home e The Northman lo scorso anno, l’attore comparirà in diversi progetti in uscita prossimamente, tra cui Asteroid City di Wes Anderson, Nosferatu di Robert Eggers, Poor Things ed AND di Yorgos Lanthimos.

Cast e data d’uscita di Beetlejuice 2

Dafoe si unisce ad un cast già ben assortito, che può contare sulla presenza di attori che avevano già preso parte al film originale del 1988, ovvero Michael Keaton, Catherine O’Hara e Winona Ryder; ma anche volti nuovi, come Jenna Ortega e Monica Bellucci.

Monica Bellucci, che negli ultimi mesi è stata al centro del gossip riguardo ad una possibile relazione proprio con Tim Burton, interpreterà la moglie del protagonista, portato in scena da Michael Keaton. Chi invece è stata senza dubbio importante per il leggendario regista californiano, dal punto di vista professionale, è Jenna Ortega, che con la sua interpretazione in Mercoledì ha riportato Burton al centro dell’attenzione. A proposito di Mercoledì, la sceneggiatura di Beetlejuice 2 è stata realizzata da Al Gough e Miles Millar, autori della popolare serie Netflix.

Warner Bros. ha annunciato che Beetlejuice 2, prodotto da Burton e dalla Plan B di Brad Pitt, arriverà nelle sale americane il 6 settembre 2024, lo stesso giorno per cui è attualmente prevista l’uscita di Blade dei Marvel Studios. Difficilmente però, a causa dello sciopero dei sceneggiatori e degli innumerevoli problemi di produzione, Blade riuscirà a mantenere la data d’uscita prevista. Buone notizie quindi per Beetlejuice 2, con Burton che spera di avere tra le mani un successo commerciale come il suo predecessore.