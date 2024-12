Superman: ecco il teaser trailer del film di James Gunn

Warner Bros. ha rilasciato il primo teaser trailer di uno dei film più attesi del 2025: Superman di James Gunn . Un trailer che era stato annunciato in pompa magna, con tanto di presentazione alla stampa lo scorso lunedì e un mini teaser di 30 secondi per svelarne ufficialmente la data. Una strategia di marketing esplicativa dell’importanza del progetto per i DC Studios, per cui sarà indispensabile un grande avvio con uno dei suoi personaggi più amati e popolari.

Superman sarà, infatti, il primo film dei nuovi DC Studios. Una responsabilità di cui è stato James Gunn, CEO dei neo-nati studios, a farsi carico, prendendo le redini del progetto anche come sceneggiatore e regista. Dopo il grande successo della trilogia dei Guardiani della Galassia non avevamo altro che fiducia nel lavoro di Gunn, eppure il trailer ha confermato le nostre aspettative: Superman si preannuncia un film carico di speranza, amore per il personaggio e perfetto per il rilancio del franchise. L’appuntamento è fissato per il 10 luglio 2025 in tutte le sale cinematografiche.