Milano Games Week e Lucca Comics nella Tormenta di LoL

Per i profani del mondo RIOT é giusto spiegare di cosa si tratta. Il Circuito Tormenta è un campionato che dura tutto l’anno organizzato dalla Riot Games per giocatori bravi che vogliono diventare Pro Player. Si tratta del primo scalino per poter arrivare ai grandi tornei mondiali della Riot. Infatti tutte le esperienze e l’organizzazione del Circuito Tormenta riprendono i campionati di eSports più grandi del mondo.

Il circuito tormenta di League of Legends è fatto di un periodo di qualificazione, ovvero quello primaverile, dove si acquisiscono molti punti, il periodo estivo, con tornei estivi e tornei veloci che servono solo per fare punti e che vengono raramente trasmessi, con un rate più basso, e infine i tornei che vanno dall’autunno fino all’inverno, che porteranno i giocatori a scontrarsi in tornei ad eliminazioni, con alti punteggi e in diretta sui canali twitch.