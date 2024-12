The Game Awards: Zenless Zone Zero, Honkai: Star Rail e Palworld Feybreak

La serata dei The Game Awards ci ha regalato momenti incredibili, clicca qui per vedere tutti i vincitori, ecco quindi alcuni degli annunci fatti durante l’evento. Zenless Zone Zero e Honkai: Star Rail Hoyoverse ha illuminato i The Game Awards 2024 con due grandi annunci: per Zenless Zone Zero è stato presentato Astra Yao, celebrità […]