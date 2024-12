The Game Awards: Borderlands 4 e Mafia: The Old Country

La notte dei The Game Awards è stata incredibile, ci sono stati annunci spettacolari per tutti i tipi di giocatori . Se invece volete vedere tutti i vincitori potete cliccare qui.

Borderlands 4 si prepara a riportare il caos nel 2025, con un nuovo capitolo che promette di espandere l’universo del franchise . Il trailer mostrato ai The Game Awards 2024 ha rivelato nuove ambientazioni, personaggi e un gameplay che punta a rinnovare senza stravolgere la formula vincente della serie. Questa volta, il conflitto coinvolgerà non solo Pandora, ma anche nuovi mondi, garantendo un’esperienza ancora più folle e ambiziosa. Gearbox riuscirà a bilanciare tradizione e innovazione? L’attesa per scoprirlo è già altissima!

Mafia: The Old Country segna un tuffo nel passato per la celebre saga criminale, portandoci nella Sicilia del 1900 con un prequel intrigante. Il trailer mostrato ai The Game Awards 2024 ha rivelato una narrazione incentrata sull’origine del crimine organizzato, tra lotte di potere, vendette e una brutalità storica resa con grande realismo. Previsto per l’estate 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X, il gioco punta a combinare realismo storico e narrazione profonda, immergendo i giocatori in un’epoca tanto affascinante quanto spietata.