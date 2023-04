The marvels: rilasciato il primo teaser trailer

Indice dei contenuti The Marvels: di cosa parlerà il sequel di Captain Marvel?

È stato pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di The Marvels, il sequel di Captain Marvel in uscita nelle sale italiane il prossimo 8 novembre.

The Marvels vedrà Carol Denvers, interpretata da Brie Larson, fare squadra con due delle ultime arrivate di casa Marvel: Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). Il punto di partenza del film dovrebbe essere la scena post-credit di Ms. Marvel, in cui Carol si ritrova improvvisamente nell’abitazione di Kamala, scena che si vede anche nel trailer. Il filmato promozionale mostra inoltre il ritorno di un altro atteso personaggio, Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Secondo diversi rumors, il film avrà una forte componente musicale, con le protagoniste che potrebbero ritrovarsi su pianeti in cui si ritroverebbero coinvolte in sequenze da musical. Non è chiaro neppure se le vicende narrate in The Marvels avranno a che fare con il multiverso, ma non è da escludere che possano avere conseguenze importanti sulla Saga del Multiverso. Al momento gli unici dettagli emersi sulla trama, oltre al teaser trailer, sono raccolti nella sinossi:

Carol Danvers, aka Capitan Marvel, ha reclamato la sua identità dai tirannici Kree e ha avuto la sua vendetta nei confronti della Suprema Intelligenza, ma inaspettate conseguenze portano Carol a farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando raggiunge un wormhole anomalo collegato ad un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super-fan del New Jersey Kamala Khan, aka Ms. Marvel, e quelli di sua nipote, il capitano Monica Rambeau. Insieme, questo trio improbabile deve fare squadra e lavorare in sinergia per salvare l’universo come ‘The Marvels’.

Il film era inizialmente previsto per il mese di luglio, ma i Marvel Studios hanno annunciato il rinvio nelle scorse settimane attraverso un poster. La decisione di rimandare l’uscita sarebbe dettata principalmente dalla volontà degli studios di migliorare, in generale, la qualità dei prodotti. In tal modo il team guidato dalla regista Nia DaCosta avrà più tempo a disposizione per completare la post-produzione del film, curando in particolare la CGI.

The Marvels sarà il prossimo film Marvel in arrivo al cinema dopo Guardiani della Galassia vol. 3, previsto per il 3 maggio.