The Punisher tornerà all’interno del Marvel Cinematic Universe

Dopo l’annuncio al Comic-Con di San Diego del revival di Daredevil, i fan erano curiosi di sapere se ci fosse potuta essere una possibilità per le altre serie Marvel “ex-Netflix” di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare la risposta è sì, quanto meno per The Punisher.

Rosario Dawson, che nelle serie Marvel di Netflix ha interpretato Claire Temple, ha annunciato che The Punisher tornerà e avrà una seconda occasione all’interno del Marvel Cinematic Universe. Il protagonista resterà Jon Bernthal. La notizia, annunciata sul palco di una convention (un panel al Chicago Comic & Entertainment Expo), è arrivata senza alcun preavviso e ha reso i fan entusiasti.

Rosario Dawson si è espresso così sul ritorno di The Punisher:

Ieri ho scoperto che The Punisher tornerà. Quindi, sento che è la mia seconda possibilità, perché è stato l’unico degli show a cui non ho partecipato e poi adoro Jon Bernthal. Quindi, facciamolo avverare ragazzi.

La notizia non è ancora ufficiale dato che la Disney o i Marvel Studios non si sono ancora espressi a riguardo, ma la fonte è più che affidabile quindi non ci resta che aspettare. Visto come stanno andando le cose, c’è da capire se l’MCU si possa ancora arricchire di altre serie e personaggi targati Netflix oltre Daredevil e The Punisher, donando un revival quindi anche a Jessica Jones, Luke Cage o Iron Fist.