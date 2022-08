She-Hulk: un nuovo teaser trailer online

She-Hulk: Attorney at Law arriverà tra non molto sul canale streaming Disney+. Infatti, il 18 agosto finalmente potremo ammirare l’ultima fatica della Marvel, che narra la storia di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner ed avvocatessa di grido nella città di New York. E’ online da poco il nuovo teaser trailer ufficiale con il titolo “Super Hero”.

Il trailer mostra le acrobazie, l’abilità e la forza di She-Hulk, interpretata da Tatiana Maslany. L’attrice canadese è conosciuta soprattutto per essere stata la protagonista nella serie Orphan Black. Inoltre, la serie in arrivo su Disney+ vedrà il ritorno come co-protagonista di Mark Ruffalo nei panni del Professor Hulk, mentre come main villain l’attore Tim Roth (Emil Blonsky/Abomination).

Come in ogni prodotto Marvel, anche in She-Hulk ci saranno dei volti noti presenti già in altre pellicole o serie tv: infatti, saranno presenti Benedict Wong (Wong) ovvero lo Stregone Supremo ed amico di Doctor Strange e Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil) che ritornerà a vestire i panni del vigilante dopo il breve cameo in Spiderman No Way Home. Altri nomi da menzionare sono quelli dell’attrice Ginger Gonzaga (già vista in Kidding), che recita il ruolo della migliore amica della protagonista e Jameela Jamil nel ruolo di Titania, una criminale con una forza sovra umana che sarà avversaria di She-Hulk.

Presto quindi potremo guardare la nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe, manca davvero poco all’arrivo della Super eroina verde!