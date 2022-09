Top 3 film da vedere nelle serate d’autunno

É ufficialmente finita la stagione delle belle giornate e con l’arrivo dell’autunno il sole comincia a tramontare prima, le foglie a cadere dagli alberi e le piattaforme di streaming a ripopolarsi. Con la nuova stagione torna, infatti, anche la voglia di cinema ed è per questo motivo che vi consigliamo 3 film da vedere durante le prime lunghe giornate di pioggia d’autunno.

Cena con Delitto – Knives Out

Uno dei migliori film gialli moderni. Il perfetto equilibrio tra genere investigativo e comedy, a cui si aggiunge un cast stellare capeggiato da Daniel Craig.

Visti i continui colpi di scena presenti nel film, inutile parlare della trama con il rischio di fare spoiler. Basti sapere che al centro del racconto vi è l’apparente suicidio di un famoso scrittore di romanzi gialli, la cui morte porta l’investigatore privato Benoit Blanc ad indagare su tutti i membri della sua famiglia.

Un caso che tiene col fiato sospeso e strappa qualche risata, il mix perfetto per una serata d’autunno. Si tratta, inoltre, di una visione obbligata per prepararsi al sequel Glass Onion, in uscita a fine anno.

Nel momento in cui scriviamo, potete trovare Cena con Delitto – Knives Out in streaming su Netflix, Prime Video e Now.

Knives out

Coco

Uno dei capolavori d’animazione degli ultimi anni, come spesso accade quando si parla di produzioni Pixar. Coco è ambientato durante il Día de Muertos, la tradizionale festa dei Morti messicana che si svolge tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre.

Il giovane protagonista vive una serie di vicissitudini che lo conducono nel Regno dei Morti, dove ha luogo il suo viaggio disperato verso casa. Coco è un viaggio alla scoperta del passato, dei propri antenati e soprattutto dell’importanza del ricordo. Come impara il piccolo Miguel, il concetto di eternità non esiste, anche i defunti hanno bisogno di essere tenuti in vita attraverso i propri ricordi.

Si può star certi che nessun film in questa lista è in grado di commuovere quanto le avventure di Miguel.

Potete guardare Coco in streaming su Disney Plus.

Coco

Grand Budapest Hotel

Probabilmente non è il film di Wes Anderson che rende maggiormente l’idea dell’autunno, eppure tra i vari Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox e Rushmore, la decisione migliore è quella di godersi prima il capolavoro di Anderson.

Grand Budapest Hotel è un’esperienza unica, una vicenda appassionante unita ad un grande cast (Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Adrien Brody, Edward Norton e tanti altri), condita da un’incredibile cura dal punto di vista tecnico. Finita la visione, non esiterete ad informarvi sulle modalità in cui il film è stato girato.

Ben nove candidature agli Oscar, tra cui quelle al miglior film, miglior regia e sceneggiatura. Potrà piacere o no, ma di certo non si può non riconoscere la maestosità di questo film.

Al momento, potete guardare Grand Budapest Hotel in streaming su Disney Plus.