La lancia di Odino rappresenta sicuramente una delle armi più interessanti di tutto Assassin’s Creed Valhalla. Come Excalibur e il Mjolnir, infatti, non è semplice trovarla e aggiungerla al proprio inventario. Per ottenerla infatti bisognerà disporre obbligatoriamente di prerequisiti. Scopriamo insieme come poter accedere alla leggendaria lancia di Odino.

Come ottenere la lancia di Odino

Prima di tutto per ottenere quest’arma dovrete aver finito il gioco ed essere tornati nell’insediamento di Ravensthorpe. Bisogna presumibilmente aver raggiunto circa il livello 200 dell’albero dei talenti. Una volta completato l’intero arco narrativo fate ritorno nelle fredde terre della Norvegia, più precisamente nel territorio di Horadfylke. Una volta attraccata la vostra imbarcazione, dirigetevi verso la grotta di Goinnhellir.

Come Trovare La Lancia Di Odino In Assassin's Creed Valhalla 7 - Hynerd.it

Una volta entrati rompete con la vostra arma la parete di ghiaccio e attraversatela. Proseguite e arrivate alla porta del Tempio degli Isu, essa non sarà ben chiusa. A quel punto girate la vostra visuale a destra e camminate verso la fessura. Oltre sarà presente, incastonata dentro la roccia, la mitica lancia di Odino. Per individuarla aiutatevi con gli occhi di Odino, risulterà piuttosto semplice vederla. Non vi resta che interagirci e farla vostra.

Come Trovare La Lancia Di Odino In Assassin's Creed Valhalla 8 - Hynerd.it

La particolarità di quest’arma, oltre che essere appartenuta al leggendario dio vichingo, sta nella sua portata. Essa infatti è circondata da una sorta di campo di forza, visibile anche a occhio nudo, che ne aumenta il campo di azione in combattimento. Di per sé, stando alle statistiche, non è una lancia fortissima sotto il profilo tecnico, ma è molto interessante per il suo strano potere che la rende unica nel mondo di Assassin’s Creed: Valhalla.

Le statistiche

Per i più interessati alle build di Eivor realizzabili con la lancia, ecco le sue statistiche ufficiali.

Attacco: 92

Probabilità di critico: 94

Stordimento: 101

Velocità : 48

Peso: 15

Come detto in precedenza, esistono armi ben più forti nel gioco, ma la particolarità del campo di forza sicuramente è una caratteristica stuzzicante che potrebbe incuriosire numerosi giocatori. Del resto, se ci si pensa bene, raggiungere la lancia è sì complicato, poiché si deve finire la narrazione, ma non è di certo così impegnativo come ottenere il Mjolnir o la leggendaria spada di re Artù.

Come Trovare La Lancia Di Odino In Assassin's Creed Valhalla 9 - Hynerd.it

Divertitevi a sperimentarla con gli equipaggiamenti più disparati. Ricordatevi che è di tipo “Orso“, il cosiddetto “Tank” dei GDR. Questo vuol dire che più avrete parti di armatura appartenenti a quella classe, più la vostra lancia sarà forte ed efficace.

E voi cosa preferite? Excalibur, Mjolnir o lancia di Odino? Fatecelo sapere!

