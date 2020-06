Hyper Scape: come partecipare all’anteprima

Dopo il susseguirsi di alcuni rumor, Ubisoft ha annunciato Hyper Scape, uno shooter battle-royale che punta a contendersi il mercato assieme ai big del settore.

Nell’anno di Warzone, della consacrazione di APEX Legends e della rivoluzione di Fortnite, sembrava che i battle-royale avessero saturato il mercato, considerando anche l’uscita imminente di Spellbreak e la presenza costante di PUBG.

Ma l’azienda franco-canadese non poteva stare ancora a guardare ed ha deciso di fare il proprio ingresso in questa fetta predominante di mercato. I soldi che l’azienda è in grado di investire e soprattutto le nuove politiche interne post-2019 disastroso, fanno ben sperare in un prodotto di qualità.

Prime immagini di Hyper Scape

Hyper Scape: non ne sappiamo ancora molto

Hyper Scape rimane ancora un titolo misterioso di cui possiamo vedere solo alcune immagini. Ubisoft ha programmato il reveal completo per l’imminente 2 Luglio, data in cui presumibilmente verrà annunciata anche la data di uscita e le piattaforme.

Per mezzo della pagina della fittizia multinazionale Prisma Dimensions è possibile accedere alle prime info riguardanti il gioco, guardare alcune immagini e in generale farsi un’idea di ciò che vedremo tra pochi giorni.

Ma, cosa ancora più importante, è possibile registrarsi per essere tra i primi a provare questo curioso nuovo prodotto.

Accedere alla “beta” di Hyper Scape:

Tutto ciò che dovrete fare è:

Cliccare su questo link

Scorrere la pagina fino al bottone registrati

Accedere con il proprio account Ubisoft, oppure crearne uno se non l’avete mai fatto

Sii tra i primi a giocare ad Hyper Scape

Da questo momento in poi rimarrete aggiornati riguardo le novità di Hyper Scape e verrete invitati all’anteprima qualora selezionati da Ubisoft.

Rimanete sintonizzati su Hynerd per non perdervi nulla riguardo al nuovo gioco Ubisoft.

Cosa ne pensi? Vota ora!

Offerta Bestseller No. 1 The Last Of Us Remastered (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4 Gioco the Last of Us rimasterizzato in 1080p con 60 fps

Il DLC Left Behind uscito il 14 Febbraio 2014

📰 Google News

Segui Hynerd.it anche su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina! 👍 Facebook

Metti mi piace alla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato!