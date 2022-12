Genshin impact: arriva la lingua italiana!

Durante la scorsa settimana (precisamente il 7 dicembre) Genshin Impact si è aggiornato introducendo delle novità molto attese, soprattutto dai giocatori nostri connazionali.

Infatti, con l’update 3.3 sarà possibile aggiungere la localizzazione in italiano per quanto riguarda i testi scritti, le voci di meno e i nomi degli oggetti (come anticipato in precedenza da un leak).

Quest’aggiornamento sicuramente spingerà molti videogiocatori a provare il titolo prodotto da MiHoYo, superando la barriera linguistica.

Genshin Impact: ecco come avere la lingua italiana

Dopo due anni di attesa, soltanto pochi passi vi dividono dall’avere l’italiano come lingua principale per i testi di Genshin Impact. In questa guida vi spiegheremo come fare.

Innanzi tutto, avviate il gioco sulla piattaforma che preferite (attualmente è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC e mobile) ed accedete nella schermata iniziale per poter iniziare la vostra partita. In alto a sinistra troverete l’icona di Paimon che aprirà un menù di gioco: su PC o sul dispositivo touch vi basterà soltanto cliccarvi; invece, su PlayStation dovrete premere start sul controller.

Prima premete sull’icona di paimon

Nella schermata di Genshin Impact che si aprirà potrete quindi premere sull’icona dell’ingranaggio che aprirà, a sua volta, il menù delle impostazioni e vi dovrete spostare su “Language”.

Poi sull’icona dell’ingranaggio

Si aprirà, infine, la finestra per la personalizzazione dei sottotitoli e del doppiaggio. La lingua italiana è stata aggiunta soltanto per i testi di gioco; quindi, dovrete selezionare “Game language” aprendo così un menù a tendina dove dovrete selezionare italiano.

Ed infine selezionate la lingua italiana

Nel caso in cui la modifica non avvenga automaticamente, vi consigliamo di riavviare il gioco.

L’aggiornamento di Genshin Impact è già disponibile su tutte le piattaforme.