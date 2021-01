Uncharted: Il Film – cosa sappiamo

Per chi non lo sapesse, Uncharted è una saga di videogiochi uscita su PS3, PS4 e PSVita, sviluppata dalla famosissima Naughty Dog e pubblicata da Sony. La trama principale si articola e termina (per ora) col quarto e ultimo capitolo, mentre potrebbe continuare nel suo spin-off chiamato L’eredità perduta, o almeno così sperano i fan.

Il Cast

La produzione di questo adattamento videoludico si protrae da ormai più di 10 anni e dopo vari battibecchi e scambi di personaggi e attori, la situazione sembrerebbe essersi calmata e migliorata. Il protagonista, Nathan Drake, sarà infatti impersonato dal giovanissimo Tom Holland, che ha sostituito Samuel Brodie. A quanto pare è riuscito a convincere Sony dopo aver dimostrato le sue doti attoriali in film dal calibro di The Impossible e Spiderman.

Nathan Drake, Uncharted 3: L’Inganno Di Drake

Sotto conferma degli stessi (se non ci saranno altri cambiamenti futuri) faranno parte del cast anche Joe Pesci, Robert De Niro e Mark Wahlberg. In passato Wahlberg e De Niro avrebbero dovuto interpretare rispettivamente Nathan Drake e Victor Sullivan, però visto il cambio che è stato effettuato con Holland non possiamo essere certi al 100% del ruolo che verrà assegnato a De Niro, potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro.

La sceneggiatura è stata curata da Joe Carnahan mentre la regia è stata affidata a Shawn Levy, il regista di Una Notte al Museo.



Robert De Niro e Mark Wahlberg

Uncharted: Origin Story?

Secondo alcuni rumor l’idea di partenza dalla quale si sarebbe basata l’intera sceneggiatura del film sarebbe stata quella di scrivere, come si definisce in gergo tecnico, una origin story. Una origin story per chi non lo sapesse, altro non è che una backstory che viene utilizzata per spiegare le origini di un personaggio o di un gruppo di protagonisti di un’opera multimediale. Grazie a una origin story l’utente finale riesce quindi a capire perché un determinato personaggio è diventato ciò che è.

Per sfatare i rumor arriva a gamba tesa Tom Holland che ci conferma ciò che avete appena letto, trasformandosi automaticamente in una notizia ufficiale. Siamo venuti a sapere infatti, grazie ad un’intervista che l’attore ha tenuto da IGN, che il film di Uncharted sarà in un certo senso un’opera standalone, ovvero che sarà fruibile da tutti, anche e soprattutto da coloro che non hanno mai giocato al videogioco, e per chi invece l’avesse giocato, questo film, a detta dell’attore, incrementerà la conoscenza che i videogiocatori non avrebbero avuto fino a quel momento.

Tom Holland, 2020

Insomma, sembrerebbe essere un prodotto davvero accattivante, dobbiamo solo sperare che sarà qualcosa di pragmatico e che non andrà tutto al vento, ma soprattutto dobbiamo sperare che il nome di Uncharted non venga utilizzato solamente per attrarre i fan del gioco e per fare pubblicità .

PlayStation Productions

Se avete già sentito parlare di PlayStation Productions il motivo è molto semplice, sono gli stessi produttori di Heavenly Sword, il film anime basato sull’omonimo gioco di Ninja Theory, e in più sono i produttori del più recente Ratchet & Clank. I film prodotti da PlayStation Productions, sotto-etichetta cinematografica di Sony, sono definiti come PlayStation Originals, questo perché essendo tratti da videogiochi prodotti da Sony, dovrebbero garantire a quest’ultima la massima autorità e il totale controllo del prodotto, di conseguenza il lavoro effettuato sul film di Uncharted dovrebbe essere magistrale e di un livello altissimo.

Logo Di Playstation Productions

Ok ma quando esce il film?

A causa della pandemia di COVID-19 anche questo prodotto ha ricevuto grossi rallentamenti, così come tutta l’industria cinematografica. Inizialmente l’uscita sul grande schermo sarebbe dovuta avvenire il 16 marzo 2021 negli Stati Uniti, mentre invece è avvenuto uno slittamento di 1 mese, posticipando così ad aprile.

Non avendo ancora un prodotto finito tra le mani risulta difficile stimare una data d’uscita finale in Italia, dato che una volta terminato il tutto ci sarebbe la fase finale di adattamento dei dialoghi e doppiaggio. Possiamo solo sperare che entro la fine della prossima estate Sony, anzi PlayStation Productions, riesca a portare questo tanto atteso film di Uncharted nelle sale italiane.

Nathan Drake

