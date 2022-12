Videogiochi a natale 2022: quali recuperare durante le feste?

Durante le vacanze di Natale si ha abbastanza tempo per recuperare alcuni dei videogiochi che, per un motivo o per altro, non si è ancora riusciti ad iniziare o terminare. Abbiamo quindi deciso di consigliarvi cinque perle videoludiche da non perdervi, e che siamo sicuri che apprezzerete sia voi che i vostri amici.

Cult of The Lamb

Cult of The Lamb è uno dei videogiochi da recuperare sicuramente durante il periodo di Natale. Di genere roguelike e gestionale sviluppato da Massive Monster e pubblicato da Devolver Digital nell’agosto di quest’anno, il giocatore, nei panni di un agnello salvato da morte certa da un’entità sconosciuta, dovrà ripagare il debito creando e gestendo un suo culto di seguaci. Esplorando un mondo generato casualmente, combatti orde di nemici e sconfiggi i leader delle sette rivali per assorbire il loro potere per diventare così il potente dio agnello.

Cult of The Lamb è disponibile per PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

It Takes Two

It Takes Two è uno dei videogiochi che ha segnato lo scorso anno. Premiato come Game of the Year nel 2021, se non avete avuto la possibilità di giocarlo, vi consigliamo di recuperarlo durante questo periodo di Natale. Si tratta di un platform azione-avventura sviluppato da Hazelight Studios (già famosa per A Way Out) e pubblicato da Electronic Arts nel 2021. Il titolo non può essere giocato in single player, ma unicamente in modalità cooperativa (locale o online) a schermo diviso.

La coppia Cody e May sta attraversando da ormai un po’ di tempo un periodo difficile, il che li porta a decidere di voler divorziare. La loro figlia Rose, devastata dalla notizia, porta due bambole di sua creazione raffiguranti i loro genitori nel capanno di famiglia e, rivolgendosi a un libro di terapia relazionale intitolato “Book of Love“ e scritto dal Dr. Hakim, chiede aiuto a quest’ultimo per risolvere la situazione.

Giocando con le due bambole e fingendo una riappacificazione tra i due genitori, la bambina inizia a piangere. A causa di una lacrima caduta su quest’ultime, sia Cody che May prendono le sembianze delle due bambole. A questo punto interverrà il Dr. Hakim, che gli spiegherà che per tornare nei loro corpi umani dovranno sistemare la loro relazione sentimentale.

It Takes Two è disponibile per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order è un videogioco d’azione-avventura sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts nel 2019. Il titolo è ambientato tra gli eventi dei due film Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e Rogue One: A Star Wars Story e narra la storia di un ex-Padawan Jedi di nome Cal Kestis in fuga dall’Impero Galattico dopo la sua ascesa al potere. Fallen Order è il videogioco da recuperare perfetto durante il periodo di Natale per tutti i fan della saga di Star Wars, anche in vista dell’uscita del suo sequel Star Wars Jedi: Survivor in arrivo il 17 marzo 2023.

Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e Project xCloud.

Hades

Hades è un videogioco indie pluripremiato dal genere dungeon crawler e rogue-like sviluppato e pubblicato da Supergiant Games, famosa per aver realizzato Bastion, Pyre e Transistor. Nei panni di Zagreus, figlio di Ade, il giocatore dovrà fuggire dall’oltretomba per raggiungere il mondo dei mortali alla ricerca di Persefone, madre di quest’ultimo. Brandendo i poteri e le mitologiche armi dell’Olimpo, Zagreus dovrà sfidare orde di nemici e potenti alleati di suo padre, intenti a fermarlo dallo scoprire la verità. È il videogioco perfetto per questo Natale anche considerando l’imminente uscita del suo sequel, Hades 2.

Hades è disponibile per PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Last Day of June

Last Day of June è un videogioco d’avventura e rompicapo sviluppato dal team italiano Ovosonico e pubblicato dalla 505 Games nel 2017, perfetto per il periodo di Natale. Il titolo è incentrato sulla storia d’amore di Carl e June, in particolare sugli eventi che condurranno la ragazza ad un tragico epilogo. Nei panni di Carl e di altri personaggi secondari, il giocatore viaggerà indietro nel tempo risolvendo enigmi e interagendo con l’ambiente per cercare di cambiare il destino di June.

Last Day of June è disponibile per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.