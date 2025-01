Pokémon TCG Pocket: arrivano nuova espansione e scambi, ecco quando e cosa ci aspetta

Dopo settimane di anticipazioni, The Pokémon Company ha finalmente rivelato quando e che cosa possiamo aspettarci dalla prossima espansione di Pokémon TCG Pocket, oltre che l'ormai attesissima funzione di scambio.

La funzione di scambio sarà la prima nuova feature ad essere inserita nel gioco di raccolta carte, con il lancio previsto per martedì 28 gennaio. Come specificato nelle informazioni diffuse da The Pokemon Company la scorsa settimana, gli scambi possono essere effettuati solo tra amici e solo con carte della stessa rarità (◇1-◇4 e ☆1). Inoltre, come era stato previsto da molti, saranno necessari oggetti consumabili per effettuare gli scambi quindi preparatevi a gestire un'altra valuta all'interno del gioco.

Pokémon TCG Pocket: ecco la nuova espansione Scontro Spazio-Temporale

Successivamente toccherà la nuova espansione digitale del gioco "Scontro Spazio-Temporale", che arriverà il 29 gennaio (o il 30, a seconda del fuso orario). Sembra che Dialga e Palkia, leggendari di copertina dei giochi Diamante e Perla di quarta generazione (e dei rispettivi remake di ottava generazione) saranno al centro di questa espansione, accompagnate da una marea di nuove carte full art, EX e carte Allenatore speciali da collezionare. Non è stato dichiarato nulla riguardo a possibili regali o ad altri eventi per ottenere valuta, quindi sperate di aver accumulato abbastanza Clessidre per Pacchetti oppure dovrete aspettare il reset a febbraio per comprare quelle nel negozio.

Ecco una panoramica di un comunicato ufficiale riguardo a ciò che questa espansione ha in serbo: "Sei pronto? Scopri un nuovo valore di espansione di carte in Pokémon Trading Card Game Pocket! I Pokémon leggendari Dialga e Palkia della regione di Sinnoh hanno piegato tempo e spazio per dominare il campo di battaglia come Pokémon che alterano la dimensione ex. L'espansione Scontro Spazio-Tempo presenta nuove carte tra cui emozionanti carte Pokémon ex, nuove carte Allenatore e bellissime carte immersive pronte a portarti nel meraviglioso mondo di Pokémon. Ecco uno sguardo ad alcune carte che ti aspetterai di vedere quando l'espansione sarà lanciata il 30 gennaio"