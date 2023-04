ARK: 2 nuove grandi informazioni per il franchise

Tra i tanti generi amati soprattutto da chi gioca su PC c’è quello dei survival. Col tempo, anche altri tipi di gioco hanno introdotto alcune meccaniche di sopravvivenza, data la popolarità di questo genere. Tra la miriade di survival che possiamo trovare in giro, il franchise di ARK è uno dei più famosi.

Nonostante si tratti di un titolo ancora pieno di bug, ARK ha ricevuto tantissimi update che hanno espanso a dismisura i contenuti di gioco con mappe, creature, strutture, meccaniche, equipaggiamenti e tanto altro.

Le origini di ARK

Prima di parlare di tutte le novità che riguardano questo franchise, è giusto chiarire di cosa parla effettivamente ARK. Nel titolo survival impersoneremo una versione digitalizzata di un essere umano che vive in una grande cupola nello spazio dominata da dinosauri.

Scavando nella lore, si scopre che l’umanità è stata sconfitta da alieni in possesso di una tecnologia nettamente superiore. Attorno alla Terra, sono state costruite alcune cupole in cui gli alieni hanno ricreato vari habitat, popolandoli con varie creature.

L’obiettivo degli extra terrestri è sempre stato quello di creare un environment perfettamente equilibrato che sia in grado di contrastare la forza distruttiva degli esseri umani. Per questo motivo, in ARK vedremo dinosauri colossali che daranno filo da torcere ai giocatori.

Il titolo offre una magnifica esperienza di gioco, sia in single player che in multiplayer, anche se non è facile superare i primi ostacoli. ARK ha un inizio abbastanza lento rispetto agli altri survival, richiedendo perciò molta pazienza.

ARK II è stato rinviato al 2024

Come prima spiacevole notizia, sappiamo che ARK II, il tanto atteso sequel annunciato la scorsa estate, non uscirà più entro quest’anno. Studio Wildcard ha rilasciato un lungo comunicato, esprimendo tutto il suo rammarico per la decisione presa.

ARK II è stato rimandato di un anno e probabilmente sarà possibile giocarci solo nel 2024. Il team sa bene che questa decisione deluderà molti fan, tuttavia non tutto il male viene per nuocere.

L’obiettivo di Studio Wildcard, infatti, è quello di realizzare un’esperienza di gioco unica e gratificante per tutti i giocatori. L’uso dell’Unreal Engine 5 è una sfida non da poco, trattandosi di una tecnologia completamente nuova che gli sviluppatori hanno intenzione di sfruttare al massimo per le sue immense potenzialità.

L’anno scorso, il team è riuscito ad organizzare il carico di lavoro e adattarsi alla nuova tecnologia, ed è per questo che ci vorrà più tempo per ultimare il progetto.

Inoltre, questo sequel porterà con sé anche tanti cambiamenti nel design rispetto al gioco originale. Gli sviluppatori sanno bene che queste variazioni potrebbero non piacere a tutti, ma sicuramente daranno un tocco di novità.

Tra le modifiche principali che verranno apportate, troviamo uno stile di combattimento alla Souls-like con meccaniche strettamente legate alla terza persona, armi primitive e toni molto più dark.

Nonostante ciò, il team non ha affatto intenzione di tenere i fan all’oscuro dei progressi del gioco. Durante i prossimi mesi, Studio Wildcard continuerà a rivelare nuove informazioni su ARK II, fino al grande reveal nel 2024.

Annunciata la remaster ARK: Survival Ascended

Oltre a questa notizia, è stato annunciato anche qualcosa che i fan di lunga data sicuramente apprezzeranno. ARK: Survival Evolved riceverà una remaster sviluppata con l’Unreal Engine 5 e si chiamerà ARK: Survival Ascended.

A differenza di ARK II, che arriverà esclusivamente su Xbox Game Pass, Xbox e PC, Survival Ascended sarà disponibile anche su PS5 a partire da agosto.

Di base, la remaster includerà le mappe più famose, quali The Island, Survival of the Fittest e tutti i contenuti non-canon scaricabili.

I giocatori su Xbox e su PC potranno ricevere il titolo solo tramite l’ARK Respawned Bundle che include la remaster e ARK II al costo di $49.99. Il bundle sarà acquistabile dalla fine di agosto fino all’anno prossimo, dopodiché entrambi i titoli saranno acquistabili separatamente.

In aggiunta, il pacchetto permetterà ai giocatori di avere l’accesso anticipato ad ARK II in una esclusiva closed-beta di un mese.

Invece, su PS5 sarà possibile acquistare ARK: Survival Ascended come Standalone a soli $39.99. Durante il resto del 2023 e nel 2024, verranno man mano rilasciati tutti i DLC al costo di $19.99.

Questa remaster porterà principalmente dei miglioramenti generali su tutto il titolo e i tanto agognati bug fix. Oltre al vasto potenziamento del reparto grafico, troveremo anche delle nuove meccaniche che verranno poi introdotte in ARK II, così come il cross-platform multiplayer ed il cross-platform modding.

In generale, al di fuori delle espansioni in arrivo, Survival Ascended continuerà ad essere supportato in futuro con nuovi contenuti, bilanciamenti e bug fix. Al lancio della remaster, i server di Survival Evolved verranno chiusi.

Sembra che Studio Wildcard si stia dedicando anima e corpo per portare ai giocatori una valanga di contenuti, nonostante alcuni ritardi. Di sicuro tutti non vedono l’ora di vedere l’Unreal Engine 5 fare la sua magia!