In questi decenni il mondo videoludico si è espanso a dismisura attirando l’attenzione di tantissime persone. Da essere un semplice svago di nicchia, i videogiochi sono diventati uno dei prodotti più amati in tutto il mondo.

Con l’aumentare della popolarità tra le ultime generazioni, il mondo videoludico ha iniziato a fondersi con altre grandi industrie su scala mondiale come quella cinematografica. Oggi parleremo dei 10 attori di Hollywood che hanno prestato le loro capacità al mondo dei videogiochi.

Sean Bean in The Elder Scrolls IV: Oblivion

Sean Bean nei panni di Ned Stark e Martin Septim.

Alcuni attori tendono ad interpretare ruoli molto simili nella loro carriera, come Sean Bean, conosciuto per tutte le sue morti tragiche sul grande schermo. Molti si ricorderanno della sua perfomance impeccabile (e tragica) nel Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello nei panni di Boromir e quella nella prima stagione di Games of Thrones nei panni del Lord di Grande Inverno Eddard Strark.

La sua performance come attore di Hollywood è stata riportata alla perfezione dallo studio di Bethesda con il quarto capitolo dell’iconica serie di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Nell’amato titolo vediamo Sean Bean interpretare Martin Septim, il figlio illegittimo dell’Imperatore Uriel Septim VII.

Durante la storia aiuteremo il giovane Martin ad ottenere il suo posto sul trono per poi vederlo sacrificarsi durante lo scontro finale.

Elijah Wood nella trilogia di The Legend of Spyro

Elijah Wood nei panni di Spyro.

Tra i tanti attori di Hollywood amati tutt’oggi per le loro performance spettacolari, vi è Elijah Wood, aKa Frodo Baggins della trilogia del Signore degli Anelli.

Wood è sempre stato un appassionato di videogiochi e del genere fantasy e, per questo motivo, si può dire che l’attore di Hollywood sia stato più che entusiasta di prestare la sua voce al simpatico draghetto viola di nome Spyro per la trilogia di The Legend of Spyro.

Natalie Dormer in Mass Effect: Andromeda

Tornando a parlare del cast dell’iconica serie di HBO, Games of Thrones, troviamo un’attrice di Hollywood che ha mostrato un particolare interesse al mondo videoludico.

Natalie Dormer, conosciuta prevalentemente per il ruolo interpretato come Anna Bolena nella serie The Tudors e quello di Margaery Tyrell in GoT, ha prestato la sua voce alla dottoressa Lexi T’Perro in Mass Effect: Andromeda.

La dottoressa è un’Asari che fornisce al giocatore innumerevoli consigli con grande professionalità e compassione.

Samuel L. Jackson in Grand Theft Auto: San Andreas

Samuel L. Jackson nei panni di Frank Tenpenny.

Tra i tanti attori nel mondo di Hollywood, ci sono leggende che da decenni dimostrano la loro bravura sul grande schermo. Samuel L. Jackson è uno degli attori più famosi, conosciuto sia dalle nuove che dalle vecchie generazioni.

Una delle sue performance più iconiche è sicuramente quella di Jules Winnfie in Pulp Fiction nel ’94, ma molti di voi lo conosceranno come Nick Fury nei vari film della Marvel.

Il suo successo, però, non si è limitato solo al mondo cinematografico ma anche a quello videoludico. Un attore così iconico non poteva di certo mancare in uno dei titoli più amati nella storia videoludica, Grand Theft Auto: San Andreas.

Non tutti sono al corrente che Jackson abbia prestato la sua fantastica voce per doppiare uno degli antagonisti di CJ, l’ufficiale Frank Tenpenny del Dipartimento di Polizia di Los Santos, comparendo persino nell’intro del gioco.

Kit Harington in Call of Duty: Infinite Warfare

Kit Harington nei panni di Salen Kotch.

Tornando nuovamente alle star di Game of Thrones, un altro attore di Hollywood che ha ricoperto un ruolo nel mondo videoludico è Kit Harington.

Dopo il suo grande successo con la serie di HBO, il giovane attore è riuscito ad ottenere sempre più visibilità. Nel 2016, durante la produzione di GoT ha conquistato il team di Infinity Ward.

In questo modo, Harington ha ottenuto il ruolo di Salen Kotch, il villain principale di Call of Duty: Infinite Warfare, il titolo dal setting più fantascientifico rispetto al resto del franchise.

Jack Black in Brutal Legend

Jack Black nei panni di Eddie Rigs.

Thomas Jacob Black è uno degli attori e comici più famosi di Hollywood per via della sua personalità frizzante ed esplosiva.

Tra i suoi ruoli più famosi, ha interpretato il protagonista di School of Rock uscito nel 2003 e reciterà nel prossimo film in arrivo, The Super Mario Bros. Movie, nei panni di Bowser.

Jack Black ha anche una storia legata al mondo delle animazioni con Dreamworks, poiché ha prestato la sua voce al Guerriero Dragone Po nella serie di Kung Fu Panda.

Inoltre, l’attore di Hollywood è stato il cantante della band rock Tenacious D che ha raggiunto più di 112 milioni di visualizzazioni su YouTube.

L’iconico Jack Black, dato il suo personaggio, è stata la scelta più giusta da parte degli sviluppatori di Double Fine Productions che l’hanno ingaggiato per ricoprire il ruolo di protagonista di Brutal Legend.

Questo titolo è incentrato sull’heavy metal, ambientato in un setting dark fantasy, dove il rodie Eddie Rigs, aKa Jack Black, verrà trascinato con lo scopo di salvare l’umanità con la sua chitarra-ascia.

Kristen Bell in Assassin’s Creed

Kristen Bell nei panni di Lucy Stillman.

Quando Ubisoft ha annunciato la presenza di Kristen Bell in Assassin’s Creed, per molti non è stata una sorpresa.

Dapprima cantante di musical e poi attrice e doppiatrice hollywoodiana, durante un’intervista, l’ex star di Veronica Mars si era lasciata scappare con entusiasmo che avrebbe ricoperto un importante ruolo nel titolo di Ubisoft.

Bell ha interpretato il personaggio della creatrice dell’Animus, Lucy Stillman, in Assassin’s Creed, il primo capitolo della saga pubblicato nel 2007 proseguendo con Assassin’s Creed II e Assassin’s Creed: Brotherhood.

La sua partecipazione non si è limitata al doppiaggio, ma ha anche prestato il volto al personaggio: la sua incredibile somiglianza è stata mappata con la tecnologia CGI e motion capture, facendo avvicinare Ubisoft al suo obiettivo di ispirarsi quanto più possibile all’universo del cinema.

Nonostante Bell avesse dapprima dato la sua disponibilità per gli altri capitoli del franchise, il suo personaggio è stato ucciso in Assassin’s Creed: Brotherhood dal protagonista Desmond Miles, causando il suo licenziamento, forse dovuto alle richieste di royalties da parte dell’attrice per le sue apparizioni nel gioco.

Norman Reedus e Mads Mikkelsen in Death Stranding

Norman Reedus aKa Sam Porter Bridges.

Nonostante siano due attori distinti, è giusto inserirli nello stesso paragrafo per via della loro incredibile performance in Death Stranding.

Norman Reedus è un attore americano conosciuto per il suo ruolo nella serie di The Walking Dead nei panni di Daryl Dixon.

Mads Dittmann Mikkelsen, invece, è un attore danese che ha conquistato il mondo di Hollywood per aver interpretato l’antagonista del ventunesimo film di James Bond, Casino Royale e, successivamente, come Gellert Grindelwald in Animali Fantastici: I segreti di Silente.

Mads Mikkelsen aKa Clifford Unger.

Entrambi sono stati dei candidati perfetti per la prima opera della Kojima Productions, Death Stranding e ricoprono un ruolo molto importante nella storia e, grazie alla loro fedele riproduzione all’interno del titolo, possiamo apprezzare tutte le loro espressioni facciali come se stessimo guardando un film.

Norman Reedus ricopre il ruolo del protagonista Sam Porter Bridges, un corriere distaccato che non vuole avere niente a che fare con la società.

Mads Mikkelsen, aKa Clifford Unger, è un soldato ormai defunto che attacca Sam nel corso della storia, nel disperato tentativo di ritrovare suo figlio.

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand.

I fan sono impazziti alla notizia che Keanu Reeves sarebbe stato presente in Cyberpunk 2077 nei panni di Johnny Silverhand.

Tutti, almeno una volta, abbiamo sentito parlare dell’attore, regista e sceneggiatore di Hollywood che ha interpretato ruoli stellari in film e saghe come Matrix o John Wick.

Tuttavia, la scelta dell’attore canadese da parte dello studio CD Projekt RED non si è basata sul suo grado di celebrità.

Lo story director di CD Projekt RED, Marcin Blacha, ha infatti rivelato di aver visto un profondo legame tra Silverhand e l’ex star di Matrix dato dalla bravura di quest’ultimo nell’interpretare personaggi combattivi, arricchendoli del proprio tocco speciale e rendendoli più riconoscibili e complessi.

Keanu aKa Johnny non è una semplice comparsa all’interno del titolo, bensì un personaggio chiave su cui si dispiega l’intera trama del gioco, senza mai lasciare il giocatore.

Rami Malek in Until Dawn

Rami Malek aKa Josh.

Tra gli attori nel picco della loro carriera che stanno ricoprendo ruoli interessanti nei film degli ultimi tempi, troviamo sicuramente Rami Malek.

L’attore di origini egiziane è riuscito a crearsi un grande numero di fan grazie al suo ruolo di protagonista in Mr. Robot e nel pluri acclamato Bohemian Rhapsody.

Inoltre, Malek è stato anche un personaggio chiave per uno dei primi titoli horror interattivi sul mercato, Until Dawn.

Nel titolo, Malek interpreta il giovane Joshua “Josh” Washington, uno degli otto protagonisti. Josh, dopo la scomparsa di sua sorella gemella, invita il suo vecchio gruppo di amici nella baita di famiglia per una notte terrificante.