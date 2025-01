Xbox Partner Preview: ecco tutti gli annunci

Oggi 17 Ottobre 2024 alle ore 19 si è svolto l'Xbox Partner Preview sui canali dedicati Xbox e anche se breve ha rilasciato molte notizie sulle nuove uscite videoludiche prossime e future! Ogni volta che decidono di imbastire un'evento per la community si fanno sempre sentire e non ci lasciano mai a bocca asciutta! In questo articolo troverete tutti i titoli annunciati!

E anche in questo partner preview non mancano le bombe a mano...

Tutti gli annunci

Conferenza interessante e piena di nuove uscite ma andiamo a vederle!

Alan Wake 2: The Lake House

Alan Wake 2 The Lake House si presenta con una grafica pazzesca ed un trailer mozzafiato che vi farà capire quanto potrà essere una piccola perla pur essendo un'espansione!

In arrivo molto presto, già disponibile il 22 Ottobre!

Cronos The New Dawn

Primo cinematic trailer di Cronos The New Dawn che ci mostra le atmosfere cupe di questo nuovo gioco. Pare essere un'FPS in terza persona vedendo il gameplay. Attenzione alla partita a scacchi!

Annunciato per il 2025.

BlindFire

Un' FPS a squadre che sembra tanto una simulazione delle sale di Laser Tag tanto in voga negli Stati Uniti. Tutto incentrato quindi su una mappa in totale ombra in cui solo i led ti aiuteranno o ti saranno fatali .

Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii

Finalmente svelato il gameplay trailer di Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, una variante curiosa della serie Like a Dragon diventato un videogioco piratesco in terza persona. In questa versione avrete a disposizione la vostra nave pirata completamente personalizzabile e utilizzabile per scorribande e abbordaggi!

Con una grafica degna degli scorsi titoli in arrivo per il 21 febbraio 2025.

MOUSE P.I. For Hire

Mouse P.I For Hire con gameplay trailer inaspettatamente l’intrigante FPS in prima persona realizzato con grafica in stile cartoni animati retrò.

In arrivo nel 2025.

Subnautica 2

Sequel attesissimo che ci mostra solo un cinematic trailer ma con un'interessante notizia.

Subnautica 2 in early access nel 2025.

Edens Zero

Una versione molto stile anime di Fairy Tail in arrivo nel 2025.

Animal Well

Un'altra esclusiva Xbox giocabile e disponibile già da oggi.

Eternal Strands

Eternal Strands ovvero un'interessante action adventure incentrato sulla magia.

In arrivo nel 2025 su Xbox e PC.

Mistfall Hunter

Il gioco che più mi ha attirato per il suo stile fantasy molto intrigante.

Mistfall Hunter uscirà nel 2025 su Xbox e PC.

Wheel World

In questo Xbox Partner Preview arriva il gameplay trailer di Wheel World, un interessante videogioco focalizzato sulla corsa in bici in un Open World coloratissimo.

Il gioco, sviluppato da Annapurna Interactive, è in arrivo nel 2025.

Phasmophobia

Nuovo trailer per Phasmophobia che ne rivela anche la data di uscita prevista per il prossimo 29 ottobre.

The Legend of Baboo

In arrivo nel 2025.

WUCHANG: Fallen Feathers

Uno spettacolare trailer in un'atmosfera incredibile. Un soulslike dalle vibes orientali con nemici e mostri estremamente ben fatti e inquietanti. Non vedo l'ora di provarlo!

In arrivo su Game Pass nel 2025.

Firebreak

In questo interessante trailer andremo a vedere il gameplay a squadre dove verremo catapultati a combattere orde di mostri con armi incredibili, fucili, cannoni infusi con armi chimiche e anche.....gnomi?!