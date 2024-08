Mouse: P.I. For Hire – Il Noir Animato che Conquista il Gamescom 2024

Al Gamescom 2024 è stato presentato il gameplay di un gioco che ha rapidamente catturato l'attenzione degli appassionati e della critica: Mouse: P.I. For Hire. Questo titolo, sviluppato dal team indipendente polacco Fumi Games, mescola in modo sorprendente stili e generi molto diversi tra loro, unendo il fascino vintage dei cartoni animati anni '30 con l'azione frenetica dei giochi sparatutto.

Fin dal primo sguardo, Mouse: P.I. For Hire si distingue per il suo stile visivo unico. Il gioco è realizzato completamente in bianco e nero, richiamando alla mente l'estetica dei classici film noir.

L'animazione del protagonista, un topo detective armato fino ai denti, è chiaramente ispirata ai cartoni animati degli anni '30, con movimenti fluidi e un'attenzione ai dettagli che ricorda i lavori di studi come Fleischer o Disney, da cui anche gli stessi sviluppatori di Cuphead hanno a più riprese ribadito di aver tratto ispirazione per la loro opera. Tuttavia, l'atmosfera cupa e violenta del gioco lo avvicina più a un fumetto pulp che a un classico d'animazione per bambini.

A contribuire a quest'atmosfera incredibile è la colonna sonora, fortemente ispirata al jazz anni '30.

Dal gameplay presentato alla Gamescom possiamo azzardare a intuire un buon feeling delle armi, nonché una meritata soddisfazione ad ogni nemico colpito e un movement molto fluido. Tralasciando lo stile visivo che sicuramente ricorda ciò già visto in Cuphead, a mio avviso il gameplay di questo titolo si avvicina molto di più ad un boomer shooter, come DOOM o Duke Nukem.

La presentazione di Mouse: P.I. For Hire al Gamescom ha ricevuto un’accoglienza entusiastica. Molti hanno apprezzato la capacità del gioco di combinare un'estetica classica con un gameplay moderno e coinvolgente. La critica ha elogiato in particolare il contrasto tra il design vintage e la violenza grafica, che crea un'esperienza di gioco unica nel suo genere.

Con il suo mix di stili e influenze, Mouse: P.I. For Hire promette di essere uno dei titoli più interessanti del prossimo anno. Gli sviluppatori hanno confermato con decisione che il gioco verrà rilasciato nel 2025, ma non hanno ancora fornito ulteriori dettagli. Inoltre, non è stato annunciato nulla riguardo a una possibile versione console, e al momento il titolo è disponibile esclusivamente per la wishlist su Steam.