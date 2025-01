Il ritorno di Nintendo 64 con Analogue 3D

Un grande ritorno per gli appassionati di retrogaming. Anzi piu che un grande ritorno si tratta di una novità che permetterà di rivivere una mitica console, Nintendo 64. La console che permetterà tutto questo porta il nome di Analogue 3D. Una nuovissima console in grado di emulare ed eseguire in maniera hardware le cartucce e i giochi originali del N64.

Console di gioco Nintendo 64 e controller con cartuccia Super Smash Bros in evidenza.

Caratteristiche

Analogue 3D utilizza un chip FPGA (field-programmable gate array) in grado di emulare l'hardware fino al livello del transistor. Quindi, a differenza dell'emulazione software, l'approccio di Analogue raggiunge il 100% di compatibilità con i giochi.

L'hardware moderno è significativamente più potente di quello che Nintendo era in grado di sfornare nel 1996, l'Analog 3D può eseguire giochi a una risoluzione 4K, che è 10 volte la risoluzione della maggior parte del catalogo N64. L'Analog 3D supporta Bluetooth LE, Wi-Fi e ha quattro porte controller per il divertimento multigiocatore. È anche compatibile con i controller moderni, come il controller 8BitDo 64.

Console retrogaming in edizione limitata nera con controller abbinato su sfondo scuro.

Controller 8BitDo 64​

Il controller Bluetooth 8BitDo 64 rilancia l'iconico layout N64, ma avvolto in un corpo ergonomico e aggiornato. Un joystick di precisione con effetto Hall con il gate originale e il caratteristico cappuccio in gomma concavo. Dite addio ai famigerati joystick allentati. Stiamo riportando in auge i caratteristici pulsanti C, A/B e Start, con le dimensioni, il posizionamento e la sensazione dei pulsanti proprio come quelli originali.

Controller di gioco nero con pulsanti A, B e frecce direzionali ben visibili su sfondo scuro.

Prezzo e colorazioni

La console sarà offerta in due eleganti varianti di colore: bianco e nero.

Concept di una console retrò con cartuccia di gioco Bond, controller wireless bianco.