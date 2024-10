League of Legends: la finale del Campionato Mondiale di LoL al cinema

Il 2 novembre ci sarà l'attesa Finale del Campionato Mondiale di League of Legends. E anche quest'anno Riot Games e Piece of Magic Entertainment portano la straordinaria atmosfera dei Mondiali direttamente sul grande schermo. Infatti molti cinema italiani trasmetteranno l'evento in diretta.

Indice I cinema in Italia

LoL e Linkin Park

I cinema in Italia

Sono più di i 30 paesi che hanno aderito all’iniziativa e avranno almeno un cinema dove sarà disponibile la visione della finale mondiale, dalla cerimonia d’apertura fino all’ultimo Nexus avversario distrutto che proclamerà il campione del mondo 2024.

Locandina per la finale di League of Legends ai cinema in Italia il 2 novembre 2024.

Locandina della finale del mondiale di League of Legends 2024 nei cinema italiani.

Per chi invece preferisce un'esperienza più intima ecco i Riot Play Club diventano il luogo perfetto per ritrovarsi tutti insieme a tifare i propri beniamini del mondo di League of Legends. Infatti, i Play Club di tutta Italia si uniscono alle location dove poter seguire la Finale, di seguito l’elenco aggiornato dei locali che aderiscono all’iniziativa:

Hub - Good Food & Gaming Zone, Via Agostino Depretis 12-14-16, Voghera (PV)

Gaming Experience, Viale Aldo Moro 365B, Olbia

Parrot Sushi-Lan, Via Corleone 22, Roma

PLB World, Via Restelli 3 Milani

Titan Gaming Center, Via Govone 31, Milano

Another World, Via Enrico Fermi 3, Caserta

Levelx55, via Eugubina 111/F, Perugia

SpaceGames, Via Luigi de Marzia 15, Salerno

Spidibit, Via dei salesiani 11, Catania

RedShift Gaming, Via Nicola Fabrizi 11, Messina

Lobby E-Games, Via Pietro Giannone 16A, Bari

Rift Esports Club, Via Maestri del lavoro, Catanzaro

Gamever, Via del Parco Margherita 13, Napoli

Esplace, Via Magazzini del Cotone, 5/Modulo 1,2,3 Primo Piano, 16128 Genova GE

Romagna Esports Club, Via Giordano Bruno, 236, 47521 Cesena FC

Mappa dell'Italia con cinema partecipanti al Watch Party della finale Worlds 2024 di League of Legends.

LoL e Linkin Park

Nel frattempo, se già non l’avete fatto, date un’occhiata al video dell’inno dei mondiali di League of Legends di quest’anno, dove i Linkin Park offrono un assaggio del loro incredibile talento cantando quella che è a tutti gli effetti la colonna sonora dei Mondiali 2024, Heavy is the Crown!

Caricamento commenti...