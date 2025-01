Zendaya e Tom Holland: fidanzamento, cinema e il prossimo film di Christopher Nolan

Lunedì 6 gennaio, Zendaya ha catturato l’attenzione di tutti durante un’esclusiva proiezione di Challengers al Pacific Design Center di West Hollywood. L’attrice 28enne, reduce dai Golden Globes e in un momento d'oro per la sua carriera, sta facendo parlare di sé a 360 gradi, tra nuovi film in arrivo, come quello con Robert Pattinson, e la sua relazione con Tom Holland.

Durante la proiezione di lunedì, però, ciò che ha davvero rubato la scena è stato l’anello al suo dito: un diamante East-West Cushion da 5,02 carati firmato Jessica McCormack, che ha fatto il suo debutto pubblico il giorno prima, ai Golden Globes 2025.

L'amore nato sul set

La notizia che Zendaya e Tom Holland, co-protagonisti nella serie di film di Spider-Man, siano ufficialmente fidanzati è stata confermata di recente da fonti vicine alla coppia. Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore britannico ha chiesto la mano di Zendaya durante le festività natalizie, in un momento intimo nella casa della famiglia dell’attrice.

"Tom è sempre stato innamorato di lei", ha dichiarato una fonte vicina alla coppia. "Sapeva che Zendaya era la persona giusta per lui e ha pianificato questo momento per molto tempo." Tuttavia, i due non hanno fretta di organizzare il matrimonio, preferendo concentrarsi sui rispettivi progetti lavorativi.

Un anno di grandi successi per Zendaya

Oltre al suo imminente matrimonio, il 2025 si preannuncia un anno ricco di soddisfazioni per Zendaya. Challengers, diretto da Luca Guadagnino, ha già vinto il Golden Globe per la Miglior Colonna Sonora Originale, ma non è tutto. Sia Zendaya che Tom Holland faranno parte del cast del prossimo film di Christopher Nolan, che vedrà sul set anche star del calibro di Anne Hathaway, Matt Damon e Robert Pattinson, con le riprese che inizieranno a brevissimo.

Nel frattempo, un nuovo capitolo della saga di Spider-Man è già in cantiere, con le riprese previste per l’estate 2025 e l’uscita nelle sale l’anno successivo. Diverse quindi saranno le occasioni per vederli insieme sul grande schermo.

Tom Holland e Zendaya nel film Marvel, Spider-Man: No Way Home.

Zendaya e Tom Holland nel prossimo film di Christopher Nolan

Christopher Nolan ha annunciato il suo prossimo progetto cinematografico: un adattamento epico dell'Odissea di Omero, con uscita prevista per il 17 luglio 2026. Nel cast, oltre a Zendaya e Tom Holland, ci saranno stelle del calibro di Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Nolan, già noto per l'uso della tecnologia IMAX, ha dichiarato che per The Odyssey verranno sviluppate nuove tecnologie cinematografiche, anche se di questo non sappiamo ancora molto. Quello che sappiamo è che il film seguirà il viaggio di Odisseo nel suo ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Dopo il successo di Oppenheimer, che ha incassato quasi un miliardo di dollari e ha fruttato a Nolan il suo primo Oscar come miglior regista, le aspettative per The Odyssey sono altissime.

Una coppia amata da tutti

Zendaya e Tom Holland hanno ufficializzato la loro relazione nel 2021, dopo anni di speculazioni nate dalla loro chimica sul set. Da allora, i due sono diventati una delle coppie più amate di Hollywood, grazie al loro equilibrio tra riservatezza e spontaneità.