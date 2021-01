Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di ruolo di fantascienza targato CD Projekt Red, è stato presto assaltato dai giocatori di tutto il mondo ed è molto difficile smettere di parlarne. Tuttavia, analogamente al nostro recente articolo sui 5 Easter Eggs più interessanti di Cyberpunk 2077, questo testo si concentra su una parte fondamentale dell’esperienza di gioco, quella legata ai veicoli (auto e moto) perfetti per attraversare le strade di Night City alla massima velocità .

Di fatto, questa classifica prende in considerazione 5 veicoli presenti in Cyberpunk 2077, migliori per prestazioni (velocità , potenza e manovrabilità ). Molte auto e moto del gioco sono state ideate e costruite da zero dal team di sviluppo di CD Projekt Red, altre sono state ispirate a modelli preesistenti nella nostra contemporaneità . Dal punto di vista estetico, è possibile notare sin dalle prime ore di gioco, come i veicoli di Cyberpunk 2077 sembrino un mash-up post-apocalittico delle auto e moto di Grand Theft Auto e Mad Max.

Ma senza dilungarci troppo con le questioni meramente descrittive, ecco i cinque migliori veicoli guidare in Cyberpunk 2077.

Top 5 veicoli in Cyberpunk 2077

Rayfield Caliburn

Il mezzo più potente del gioco è la Rayfield Caliburn. Le ottime prestazioni del mezzo non sono l’unico elemento che la contraddistingue: l’auto più veloce di Cyberpunk 2077 è disponibile gratuitamente, ma è facile mancarla. Ecco quindi una breve guida utile a recuperare il mezzo. Durante la missione “Ghost Town”, V, protagonista della narrazione e avatar di gioco, aiuta Panam a combattere contro un gruppo di Wraith dopo aver recuperato la sua auto. La missione si svolge interamente all’interno di una galleria che unisce due punti distanti delle Badlands.

Terminata la missione sarà necessario far passare una o due ore di gioco in Cyberpunk 2077, in cui svolgere altre missioni o incarichi secondari, prima di tornare (in qualsiasi momento) alla galleria e trovare la Rayfield Caliburn parcheggiata in un container. Per recuperare rapidamente il mezzo consigliamo di viaggiare velocemente fino al Sunset Motel nelle Badlands e poi guidare fino alla galleria, accedendo dall’ingresso di questa rivolto verso Night City. L’auto si trova sulla sinistra, a pochi metri dall’entrata.

Shion “Coyote”

La seconda auto più veloce del gioco è uno dei veicoli presenti nelle Badlands acquistabili in qualsiasi momento. La Shion “Coyote” di Cyberpunk 2077 è una versione modificata del modello base Mitzutani Shion ma, mentre il mezzo originale non avrebbe speranze al di fuori delle strade asfaltate di Night City, la “Coyote” vanta potenziamenti, rinforzi e sospensioni migliorate, il mezzo perfetto per attraversare i deserti americani post-bellici di Cyberpunk 2077.

Venduta dal fixer della zona, con un costo di 115.000 eurodollari è reperibile nelle Badlands dopo aver raggiunto il livello 20 di Reputazione.

Quadra Type-66 “Javelina”

La terza auto più veloce di Cyberpunk 2077 non richiede l’attesa di avanzamento nella narrazione di gioco. Anch’essa fa parte dei veicoli acquistabili in qualsiasi momento. La Quadra Type-66 “Javelina”, o semplicemente “Javelina”, è la versione fuoristrada della Quadra Type-66 “Avenger”, ed è in grado di massimizzare le già alte prestazioni del modello urbano attraversando le aride dune delle Badlands.

Con un costo di 73.000 eurodollari, è acquistabile nei pressi del fixer della Badlands, e richiede un livello di Reputazione di 30 o più.

Porsche 911 II Turbo

Senza una Porsche nel gioco, Cyberpunk 2077 non sarebbe popolare nel mondo degli appassionati di auto, alcuni dei quali sono anche giocatori. In puro stile Porsche, la 911 di Cyberpunk 2077 ricalca perfettamente il modello originale, grazie anche alle licenze fornite dalla casa automobilistica tedesca.

Questo gioiellino è direttamente collegato alla trama di Cyberpunk 2077. Di fatto, la 911 è la macchina di Johnny Silverhand, l’irriverente rocker ritratto nientemeno che da Keanu Reeves. È possibile ottenerla gratuitamente durante la missione secondaria “Chippin’ In”, che vede V collaborare con Johnny per scoprire alcuni segreti sul suo passato. Alla fine della missione, un NPC vi fornirà l’accesso a un container in cui risiede il mezzo.

ARCH Nazaré

Concludiamo questa breve classifica menzionando il mezzo a due ruote migliore del gioco, la ARCH Nazaré. Questa è una delle poche moto disponibili nel gioco. La Nazaré si ispira al vero modello ARCH Method 143. Infatti, sia fuori che dentro Cyberpunk 2077, ARCH è un marchio co-fondato da Keanu Reeves, che produce alcune delle più belle moto su misura. Questo fa della Nazaré una delle moto più cool del gioco.

Raggiunto il livello 40 di Reputazione, è possibile acquistarla nel quartiere di Westbrook presso il fixer di fiducia, alla modica cifra di 138.000 eurodollari.

