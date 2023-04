I 10 titoli su xbox game pass da recuperare

Ogni mese Xbox Game Pass rilascia molti giochi utilizzabili, per gli abbonati, in modo gratuito. Molti di questi sono pietre miliari della storia del gaming oppure titoli appena entrati in commercio. Ecco l’elenco dei 10 videogiochi assolutamente da recuperare, prima che lascino il pass secondo Hynerd.

I 10 titoli di Xbox Game Pass

Atomic Heart

Ambientato in una versione parallela dell’Unione Sovietica durante gli anni ‘50, nella storia di Atomic Heart la robotica e altre tecnologie avanzate hanno trovato campo fertile durante la Seconda Guerra Mondiale.

I robot progettati per aiutare l’essere umano si sono ribellati ai loro creatori. Esperimenti segreti hanno portato alla nascita di nuove e terribili specie mutanti. Macchine giganti e creature assetate di sangue sono solo alcuni degli ostacoli che si frapporranno tra il protagonista e il completamento della sua missione segreta.

Dragon Age Inquisition

Nel terzo titolo della saga di BioWare (disponibili su Xbox Game Pass anche gli altri due capitoli) il protagonista si trova a dover liberare il Thedas da una minaccia demoniaca. Alla guida di un manipolo di eroi leggendari e dell’intera inquisizione, bisogna dare la caccia agli emissari del caos in un mondo dove la guerra dilaga tra le nazioni per decidere chi avrà il potere.

Fallout 3

Uno dei titoli più belli del genere post-apocalittico, anche di questa presenti tutti i titoli su Xbox Game Pass. La storia principale si svolge nell’anno 2277, circa 36 anni dopo gli eventi di Fallout 2, di cui Fallout 3 non è un sequel diretto. Il giocatore prende il controllo di un abitante del “Vault 101“, uno dei numerosi rifugi antiatomici creati prima della Grande Guerra per proteggere circa un migliaio di umani dalla ricaduta radioattiva, che è costretto ad avventurarsi nella Zona Contaminata della Capitale in cerca del proprio padre, scomparso dal Vault in circostanze misteriose.

Fallout 3 è riuscito ad affermarsi come uno dei migliori videogiochi del suo genere, della sua generazione e più in generale come uno dei migliori videogiochi mai realizzati, ricevendo più volte il titolo di GOTY.

Stardew Valley

Videogioco indipendente sviluppato da ConcernedApe e pubblicato nel 2016, Stardew Valley è un open world ambientato in una cittadina di campagna (chiamata Pelican Town) dove è situata la fattoria del protagonista. Nel gioco in singolo lo scopo è quello di gestire una fattoria, sbloccando diverse zone della mappa, acquistando nuove abilità e svolgendo missioni affidate da vari personaggi. Il classico gioco per rilassarsi.

Doom Eternal

Settimo titolo della serie di sparatutto Doom, i giocatori assumono ancora una volta il ruolo del Doom Slayer per combattere le forze demoniache provenienti dall’inferno. Insieme alla modalità Campagna presenta, per la prima volta per questa saga, una modalità multiplayer chiamata Battlemode, dove i giocatori possono giocare come Doom Slayer o come demone e combattere finché Doom Slayer non sconfigge i demoni o viceversa.

Far Cry 5

Il gioco è ambientato nella fittizia Hope County in Montana e ruota attorno alla lotta di un Vice-sceriffo verso una setta fanatico-religiosa. È il settimo capitolo della serie creata da Ubisoft (considerando, oltre i 5 episodi canonici, anche quelli senza numerazione, ossia Blood Dragon, Primal e New Dawn).

Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno

Si tratta di un videogioco JRPG sviluppato da Level-5 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment.

Il gioco è il seguito di Ni no kuni: La minaccia della Strega Cinerea ( presente anche lui su Xbox Game Pass) e la storia segue le vicende di Evan Pettiwhisker Tildrum, il giovane re del regno di Ding Dong Dell. Evan dopo un colpo di stato viene cacciato dal suo regno. Questo avvenimento lo costringe a intraprendere un viaggio con l’obbiettivo di ricostruire il suo regno e di riunire il mondo intero.

Monster Hunter Rise

Titolo di grande successo su svariate piattaforme che ci sentiamo di consigliarvi tramite Xbox Game pass è Monster Hunter Rise. Il gioco vede come protagonista un giovane cacciatore di mostri, impegnato nel compiere missioni per difendere il villaggio di Kamura dall’attacco di temibili nemici. Offre anche la possibilità di giocare in multiplayer per poter compiere missioni di grado più alto.

Football manager 2023 e F1 22

Non mancano i titoli sportivi su Xbox Game Pass! Due di quelli più recenti sono Football Manager 2023, gioco gestionale di una squadra calcistica aggiornato alle rose più recenti e F1 22, gioco automobilistico basato sul campionato mondiale di Formula 1 2022 e sui campionati di Formula 2 2022 e 2021.

Vi ricordiamo peraltro che tutti i titoli consigliati e presenti su Xbox Game Pass hanno una durata limitata,quindi vi consigliamo di affrettarvi a provare questi dieci titoli immancabili per gli appassionati di videogame.

Oltre questo, se siete davvero interessati agli sviluppi di Xbox Game Pass, potrete visitare questo link per scoprire quali sono i giochi gratuiti del mese di aprile 2023!