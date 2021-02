Game Pass – 5 Videogiochi Action-Indie da provare

Il Game Pass è il servizio che tutti i videogiocatori dovrebbero avere. Questo perché grazie ad un abbonamento mensile, è possibile giocare ad oltre un centinaio di titoli. Alcuni sono esclusive targate Microsoft, altri titoli tripla A e altri ancora giochi indie che attendono di essere scoperti dal grande pubblico. Quest’ultima categoria è quella che prenderemo in analisi all’interno di questo articolo.

Ovviamente scegliere cinque nomi fra la miriade che il Pass propone è alquanto impossibile, e per questa volta il focus va su una categoria ben precisa: i giochi indie d’azione.

Il mondo indie è noto per le sue idee atipiche e dà vita a titoli con meccaniche uniche per il genere, omaggi a giochi d’altre epoche o, più semplicemente, capolavori.

Se disponete del Game Pass e amate i giochi d’azione, non perdetevi questi titoli.

Unto the End

5 Videogiochi Action-Indie da provare sul Game Pass

Uscito a Dicembre 2020, Unto the End è un videogioco sviluppato da 2 Ton Studios, un team di sviluppo composto solamente da due persone, Stephen e Sara. Il gioco, a differenza degli altri che vedrete menzionati, si discosta dall’offrire un approccio al combattimento dinamico e divertente, bensì propone degli scontri a due dimensioni quanto più simili a degli incontri reali.

Gli scontri possono finire in un paio di colpi, la spada può scivolare dalle mani dopo un attacco ed ogni nemico rappresenta una minaccia. Il gioco richiede quindi molta attenzione sui movimenti dei nemici e sulla pianificazione del prossimo attacco e la costante paura di perdere il combattimento. Fuori dalle battaglie, in Unto the End è possibile avvertire il costante senso di pesantezza che affligge il personaggio fra uno scontro e l’altro, durante l’esplorazione di caverne buie e suggestive, dove la morte può essere ovunque.

The Messenger

5 Videogiochi Action-Indie Da Provare Sul Game Pass

Sabotage Studio reinventa i titoli retrò in salsa moderna con The Messenger. Il gioco è ispirato ai primi capitoli della saga di Ninja Gaiden sia nel design che nel gameplay. Questo side-scrolling action-platformer riprende tutte le meccaniche che hanno reso il franchise ideato da Tecmo iconico, grazie a salti sulle pareti e tecniche per combattere, e le unisce a quelle di un altro capo saldo dei giochi d’azione in due dimensioni: Castlevania.

Il videogioco infatti prende questi due titoli e li divide in epoche (nel verso senso della parola), con la prima parte ispirata a Ninja Gaiden con una grafica in 8-bit mentre quella ispirata alla saga di Konami ha uno stile in 16-bit. Il risultato è senz’altro soddisfacente, The Messenger è un gioco divertente da giocare e che fra un dialogo e l’altro strappa molte risate al giocatore. Se siete amanti dei giochi sopracitati da cui l’indie ha imparato, correte a scaricarlo.

Menzione d’onore va all’incredibile colonna sonora.

Cyber Shadow

5 Videogiochi Action-Indie Da Provare Sul Game Pass

Cyber Shadow è il secondo dei figli illegittimi di Ninja Gaiden. Il gioco è stato creato da Aarne Hunziker, un unico sviluppatore supportato da Yacht Club Games e si distingue da The Messenger poiché non mira a reinventare i giochi che hanno segnato un’epoca, bensì si limita ad omaggiarli. Il titolo infatti presenta uno stile 8-bit vecchia scuola, con sprite poco curate ma buone.

Il gameplay è anche meno dinamico di quello del fratellastro, invitando il giocatore ad analizzare bene i movimenti dei nemici e a capire quando attaccare. Durante i livelli viene raccontata la tragica storia del protagonista, un Cyborg Ninja ormai unico sopravvissuto del suo clan in ricerca della verità sul fato dei suoi compagni. Se siete nostalgici e vi mancano i giochi d’una volta che vi costringevano a sganciare quantità industriali di monetine in sala giochi, Cyber Shadow vi riporterà indietro nel tempo.

Katana Zero

5 Videogiochi Action-Indie Da Provare Sul Game Pass

In questo neo-noir action platformer sviluppato da Akiisoft vige una sola regola: tutti muoiono in un colpo. Anche il giocatore. Il focus di questo indie da poco disponibile sul Game Pass è sull’azione, con livelli esplosivi, colpi di katana che deviano proiettili, e tanto sangue. Non aspettatevi combo o attacchi scenici, un solo fendente è tutto ciò che serve per sterminare ondate di nemici.

Katana Zero fornisce al giocatore il modo di analizzare i livelli grazie alla capacità di rallentare il tempo, potere che è anche utile in combattimento ad un tempo limitato. Come già detto si muore in un solo colpo, ma il videogioco non scende mai nel frustrante poiché ci sono checkpoint alla fine di ogni stanza che il protagonista attraversa.

5 Videogiochi Action-Indie Da Provare Sul Game Pass

Quando la spada è nella fodera, Katana Zero racconta la storia di un cupo mondo distopico ambientato nel futuro, dove il samurai è un assassino al soldo di un’azienda. Il gioco propone la possibilità di dire la propria in ogni dialogo senza influenzare il gioco o modificarne la narrazione. In completa opposizione con la frenesia del combattimento, gli intermezzi servono per dare spunti di riflessione sia al giocatore che al protagonista, in dei segmenti molto rilassanti.

Hollow Knight

5 Videogiochi Action-Indie da provare sul Game Pass

Hollow Knight merita molti titoli, non è solo uno fra i migliori giochi d’azione disponibili sul Game Pass, è anche il miglior Metroidvania uscito in un lungo arco di tempo. Il videogioco è stato sviluppato dal Team Cherry, uno studio che conta 3 membri ed è disponibile sul Game Pass con l’edizione Cuore del Vuoto, la versione definitiva con all’interno tutti i DLC.

Con grandi ispirazioni a Metroid e Castlevania per la struttura dei livelli e a Dark Souls per l’approccio al combattimento, Hollow Knight fonde queste diverse tipologie di giochi dando vita ad un’esperienza indimenticabile.

Il videogioco ha una struttura aperta della mappa di gioco e non fornisce al giocatore nessuno scopo dal principio, fornendo a chi ha il controller tra le mani completa libertà nell’esplorazione del mondo. I vari dungeon che compongono il mondo di Nidosacro sono pieni zeppi di nemici che il Cavaliere deve affrontare per completare la sua missione. Quest’ultimo per difendersi dispone dell’Aculeo, ovvero un spada con la lama di forma pseudo-conica che può essere usata sia per combattere che per interagire con l’ambiente.

5 Videogiochi Action-Indie Da Provare Sul Game Pass

L’esplorazione è sicuramente l’aspetto migliore. I livelli sono enormi, pieni di percorsi alternativi che richiedono molteplici ricognizioni. Qualche volta si trova qualche oggetto, qualche volta un nuovo NPC e se siete sfortunati anche un Boss segreto.

Hollow Knight è un gioco che tutti almeno una volta dovrebbero giocare, poichè dentro quel mondo dal design carino, si nasconde qualcosa di inestimabile.

5 / 5 ( 2 votes )