In un periodo come questo, in cui stare a casa è all’ordine del giorno, non sorprende che Sony abbia incentivato le promozioni e occasioni di scontistica su PlayStation Store. Dopo gli sconti di Gennaio e le recenti promozioni a pochi spiccioli, quest’articolo racconta cinque giochi facenti parte della nuova collezione in sconto “Rimasterizzazioni e Retrò” attiva su PlayStation Store fino all’11 febbraio 2021.

All’interno della pagina dedicata all’offerta è possibile scegliere tra centinaia di giochi più o meno nativi di PS4 e PS5 – trattasi per lo più di edizioni remastered, reboot e remake. Tra la miriade di giochi acquistabili abbiamo scelto cinque perle pregiate. Ecco quindi cinque titoli Retrò da non lasciarvi sfuggire su PlayStation Store.

5 giochi Retrò in offerta su PlayStation Store

Destroy All Humans!

Il primo titolo della collezione Retrò di PlayStation Store è un grande classico dei videogiochi di fantascienza di vecchia data: Destroy All Humans!. Il gioco racconta la storia di un’invasione aliena in puro stile anni Cinquanta – con cittadini spaventati e mucche risucchiate da raggi di luce. Oltre alla narrazione principale, sono presenti enigmi, oggetti collezionabili e sfide da completare per vivere fino in fondo l’esperienza “furoniana”.

Immagine di gioco di Destroy All Humans!

Non c’è molto da dire se non che correre armati per il luminoso e allegro mondo anni Cinquanta di Destroy All Humans! sia un divertimento semplice ma soddisfacente. Questa remastered, analogamente all’opera originale, fa dell’umorismo il suo punto di forza e la sua chiave di lettura, accompagnando i giocatore con un gameplay semplice, tipico dei giochi d’avventura. Destroy All Humans! è disponibile su PlayStation Store scontato del 75%, al prezzo di 4,99€.

Grim Fandango Remastered

Questo titolo è un must-have per tutti i giocatori di vecchia data, ma anche per chi ha voglia di ri-scoprire un’esperienza unica. Infatti, Grim Fandango è un antenato delle moderne avventure grafiche, il migliore titolo mai realizzato appartenente al genere. Insomma questa remastered disponibile su PlayStation Store è l’esatta definizione di “classico”.

Immagine di gioco di Grim Fandango Remastered

In alcuni momenti del gameplay, il gioco può sembrare “punitivo” nei confronti dei giocatori moderni, a causa dell’assenza di un sistema di suggerimenti ad hoc. Questo è forse l’unico difetto che si può riscontrare nell’esperienza di gioco di Grim Fandango Remastered, che racconta una storia senza tempo. Il titolo è in sconto del 75% ed è disponibile su PlayStation Store al prezzo di 3,74€.

War of the Monsters

In una recente classifica di videogiochi a tema Kaiju è stato inevitabile menzionare e annoverare War of the Monsters, come miglior titolo in circolazione di questo genere. Ecco quindi che il gioco di scontri tra mostri rimasterizzato per PS4 fa la sua apparizione in questa collezione Retrò di PlayStation Store.

Immagine di gioco di War of the Monsters

War of the Monsters è un classico degli scontri tra kaiju. Il suo punto di forza è il gameplay, che permette al giocatore di utilizzare qualsiasi elemento dell’area di combattimento per danneggiare il mostro avversario. Fluido, dinamico e mai ripetitivo, War of the Monsters permette di condividere lo scontro con altri tre giocatori in split-screen, rendendo l’esperienza kaiju ancora più divertente. Scontato del 50%, è disponibile su PlayStation Store al prezzo di 4,99€.

Shadow of the Colossus

Nuovamente, un altro classico per PlayStation 2 appare in classifica Shadow of the Colossus. Qualsiasi giocatore, soprattutto i fan delle esclusive Sony, devono aver giocato questo titolo. Trattasi di un vero e proprio capolavoro, in termini di direzione artistica e cinematografia. Se non avete mai avuto possibilità di provarlo, approfittatene ora.

Immagine di gioco di Shadow of the Colossus

È importante non lasciarsi spaventare da quelle che potrebbero sembrare meccaniche legnose e invecchiate male. Dai combattimenti con i colossi all’esplorazione del mondo, fino al fatto di stare semplicemente indietro e “fare da spettatore”, Shadow of the Colossus è un’esperienza incredibile e un titolo assolutamente da giocare. Disponibile in sconto del 68% su PlayStation Store, ha un prezzo di soli 12,79€.

Metal Slug Anthology

Infine, proponiamo l’esperienza di gioco di ben sette titoli racchiusi in una remastered di una delle più note saghe arcade: Metal Slug. Questi sette titoli ripercorrono la strada tracciata a partire dal 1996 riproponendo lo stesso stile grafico e visivo, lo stesso voice over / doppiaggio che ha reso alcuni momenti del gioco memorabili per molti giocatori di vecchia data e, ovviamente, lo stesso gameplay.

Immagine di gioco di Metal Slug Anthology

Inoltre, la possibilità di giocare in compagnia di un amico esattamente come avveniva davanti ai cabinati rende l’esperienza di gioco ancora più divertente. Scontato del 70% su PlayStation Store, è disponibile al prezzo di 5,99€, un costo estremamente valido per un’esperienza di gioco lunga, duratura e divertente.

Cosa ne pensi? Vota ora!