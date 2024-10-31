I 5 personaggi più cattivi dei videogiochi

Abbiamo deciso di non inserire pubblicità su HyNerd, per offrire un'esperienza di lettura senza interruzioni. Per supportarci, ti chiediamo di seguirci su Google News. È veloce, gratuito e ci aiuta a raggiungere più persone! (Clicca la stella ⭐️)

Con l'arrivo di Halloween abbiamo colto l'occasione di voler scrivere uno speciale tetro e oscuro.

In un universo popolato di eroi che combattono le forze del male, i villain dei videogiochi lasciano un'impronta distinta nei cuori dei giocatori. Preparati a immergerti in questa classifica dove troverai i cinque personaggi più cattivi dei videogiochi, quelli che, con i loro piani diabolici e la loro spietatezza, rendono le nostre avventure digitali tanto spaventose quanto avvincenti.

N.5: Vaas Montenegro

Amato dai fan della saga e da molti videogiocatori,Vaas Montenegro di Far Cry 3 ci accompagna nel gioco con la sua caratteristica ed unica: l'instabilità mentale, è un pirata sotto il controllo di una mente spietata che rapisce turisti per rivenderli come schiavi. Vaas è talmente tanto folle che gli sviluppatori non fanno altro che sottolineare questo pensiero: quello che l’uomo crea e fa, non ha significato per la natura fintanto l’uomo non accetta di farne parte.

N.4: Kefka Palazzo

Proveniente da Final Fantasy 6, Kefka è pura follia e ricorda per certi versi Joker di Batman. Riesce a portare persino il mondo in pieno caos!

Kefka si diverte ad ascoltare le urla delle persone, prova profondo disgusto verso l’intera umanità e ama distruggere qualsiasi cosa.

Il generale imperiale è stato definito dalla critica il personaggio più credele mai creato in un videogioco.

N.3: Nemesis

Facente parte di Resident Evil 3, il Nemesis è il boss principale del titolo, ci inseguirà continuamente e non ci lascerà scampo.

Il mostro è la B.O.W. (Bio-Organic Weapons) definitiva dell’Umbrella Corporation, non si fermerà davanti a nulla fino a quando il suo obiettivo non sarà portato a termine. Il nemesis riuscì non solo ad essere uno dei boss più amati della saga ma anche una vera e propria icona videoludica.

N.2: Psycho Mantis

Apparso per la prima volta in Metal Gear Solid, divenne celebre per i suoi potenti attacchi non solo verso i Solid Snake, ma anche verso il giocatore rompendo la quarta parete. Fu una vera e proprio rivoluzione in termini di game design e caratterizzazione del personaggio, con un metodo per sconfiggerlo fuori dagli schemi e che chiedeva al giocatore di muoversi attivamente fuori dal gioco. Sicuramente uno dei villain più memorabili della saga.

N.1: Pyramid Head

Originario di Silent Hill 2, è un mostro dalle sembianze umane, ad eccezione della testa a forma di piramide è considerato IL personaggio antagonista più iconico dell’intera saga di Silent Hill. Carnefice senza scrupoli, perseguiterà il protagonista e ucciderà qualsiasi cosa gli si pari davanti, mostri inclusi. Durante il gioco ci verrà spiegato il motivo delle sue azioni, dandogli un significato profondo al personaggio.