Agatha All Along, Recensione del finale: più profondo di quanto pensassimo

Nelle ultime due puntate della prima stagione di Agatha All Along, la trama culmina in un finale con diversi colpi di scena grazie ad una sapiente regia, che immerge lo spettatore nei salti temporali di queste ultime puntate. Finalmente ogni personaggio ottiene ciò che desidera -o cosi sembra-, rimettendo insieme i pezzi e facendoci capire che quelli che consideravamo buchi di trama, erano stati appositamente voluti dalla sceneggiatura per mantenere il mistero.

Ripercorriamo insieme il finale di Agatha All Along, ma Allerta Spoiler!

L'ultima prova della strada

La storia si apre con Agatha, Billy e Jen di nuovo all’inizio della Strada delle Streghe, delineata dalle scarpe dei partecipanti. I personaggi non sanno cosa fare finché Billy, riluttante a rifare la strada, si rimette le proprie scarpe, segnando l’inizio della loro ultima sfida.

Le streghe ottengono quello che volevano?

Durante questa prova finale, si svelano i segreti: Jen recupera finalmente la sua magia, scoprendo che era stata Agatha a maledirla, bloccando i suoi poteri per cent’anni. Agatha aiuta Billy a trovare lo spirito disperso del fratello Tommy, che riesce a inserire in un corpo umano, di un ragazzo prossimo alla morte, che stava affogando. Poi, in un gesto che ribalta le aspettative, Billy dona parte dei suoi poteri ad Agatha, rendendola abbastanza forte da affrontare Morte stessa, ma con una consapevolezza amara: sconfiggere Morte è impossibile.

Agatha vorrebbe lasciare Billy alla morte (sapendo che il ragazzo non dovrebbe esistere) ma invece, sceglie di sacrificarsi per Billy perché in lui rivede suo figlio Nicholas. Decide così di baciare Morte per salvarlo, liberando Billy e chiudendo così il suo personale ciclo di sofferenza e perdita. Sembra che il cerchio si sia finalmente chiuso, che tutto si sia concluso in un apparente lieto fine… eppure, un’altra puntata ci attende, promettendo sorprese.

Agatha All Along: un finale ironico e dolce

Il plot twist più sconvolgente di Agatha All Along arriva quando, tornato a casa, Billy si rende conto che nella sua stanza una serie di riferimenti alla Strada delle Streghe, tra immagini, modellini e poster. Con un richiamo a I soliti sospetti, Billy e il pubblico si rendono conto che è stato lui stesso a crearla: Wiccan ha accidentalmente reso reale la Strada delle Streghe, tentando di scappare dalle streghe di Salem, da sempre Agatha ha orchestrato una leggenda attorno alla Strada per attrarre altre streghe e rubare i loro poteri.

Si scopre persino che suo figlio Nicholas era parte di questo piano: Appena nato, Morte era pronta a prenderlo ma sotto supplica di Agatha " no amore mio, ti prego non farlo" ha solo ritardato la sua dipartita facendolo morire a sei anni e distruggendo emotivamente Agatha, che non l'ha mai perdonata. Da allora, la strega ha continuato a usare la Strada come stratagemma per sopravvivere, ripetendo il ciclo con ogni nuova congrega che incontrava.

Il finale, ironico e dolce, porta Agatha a tornare come fantasma, unendosi a Billy per cercare Tommy, creando una relazione che si evolve in un legame di madre e figlio, di mentore e apprendista, un rimando al ruolo di Agatha, come guida per Wanda, nei fumetti.