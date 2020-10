Cross-save PS4 e PS5: per quali giochi sarà possibile e per quali no? – Lista

Ormai manca davvero poco all’uscita della PS5 prevista per il 19 novembre 2020: una data importante che tutti i videogiocatori attendono da mesi.

Uno degli aspetti più controversi però riguarda la possibilità di caricare i dati di salvataggio dalla Playstation 4 alla console di nuova generazione.

La situazione non sembra essere alquanto chiara, nonostante Sony abbia dichiarato che ciò dipenderà dai singoli sviluppatori dei videogiochi.



Per le poche informazioni di cui si dispone, di seguito potrete scoprire la lista di tutti i giochi che permetteranno o no il trasferimento dei dati.



Playstation 5 (2020) & Playstation 4 Pro (2016)

Giochi che godranno del cross-save:

Apex Legends (con il proprio account)

Call of Duty Black Ops Cold War

Fortnite (con il proprio account Epic Games)

Marvel’s Avengers

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Avengers (2020)

Giochi che non godranno del cross-save:

DiRT 5

Maneater

Marvel’s Spider-Man Remastered

Yakuza Like a Dragon

Marvel’s Spiderman Remastered (2018)

L’aspetto interessante riguarda il fatto che per alcuni giochi qui citati, come DiRT5, i salvataggi cross-gen saranno supportati sulle console Xbox Series X|S.

In vista uno nuovo scontro tra le due piattaforme videoludiche?

Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi in relazione ai diversi giochi di cui ancora non si sa nulla.

Questa lista sarà in continuo mutamento, perciò invitiamo gli spettatori a rifarsi vivi su questa pagina che sarà sempre aggiornata.

Sito ufficiale

Cosa ne pensi? Vota ora!