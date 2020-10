APEX Legends: Fight or Fright – FAQ: data di lancio, nuove skin, nuova modalità

Anticipato da vari rumor e leak, finalmente è stato annunciato l’evento Fight or Fright. APEX Legends si maschera per la notte più paurosa dell’anno: Halloween. Esattamente come la concorrenza, anche il battle-royale di Respawn si prepara a festeggiare e riesuma uno degli eventi più riusciti dell’anno passato.

Come di consuetudine Fight or Fright porterà con sè una montagna di oggetti cosmetici premium e gratuiti. Quest’anno non saranno oggetto di una collezione e, oltre alle skin già viste, sono previsti accattivanti re-colorazioni.

Shadow Fall invece diventa Shadow Royale: una versione migliorata e modificata di quella modalità che abbiamo potuto provare ad halloween l’anno scorso. Entriamo nello specifico ed analizziamo le novità dell’evento.

Fight or Fright: FAQ

Data di Lancio

Il lancio è previsto per il 22 Ottobre. Gli ultimi eventi hanno avuto inizio in mattinata, quindi il rilascio della patch è previsto tra le 9 e le 10 di mattina (italiane). L’evento avrà una durata di 2 settimane e si concluderà una settimana prima dell’inizio della nuova stagione.

Skin acquistabili

Respawn ha già diffuso le immagini delle skin che saranno acquistabili. Esse saranno disponibili a rotazione nello store.

Skin acquistabili dal 22 al 27 Ottobre durante l’evento Fight or Fright

Skin acquistabili dal 27 Ottobre al 3 Novembre durante l’evento

Rotazione degli oggetti singoli

Le skin saranno acquistabili solo attraverso APEX Coins. A differenza degli eventi collezione non ci saranno pacchetti a tema.

Percorso a premi

Come da tradizione per APEX Legends, ci saranno diversi premi ottenibili completando le missioni dell’evento. Essi comprendono cosmetici come skin, ciondoli e badge. Badge aggiuntivi, già visionabili nel proprio profilo, sono sbloccabili portando a termine alcuni obiettivi. Sarà inoltre possibile sbloccare il set di contatori di Gibraltar.

Fight or FrightPercorso a premi dell’evento di Halloween

Modalità a tempo limitato

Shadow Royale prende il posto di Shadow Fall e ne migliora le caratteristiche. A differenza dell’evento passato, la battaglia reale si svolge a squadre. Ciasun caduto torna sotto forma di ombra fintanto che almeno un membro della squadra è in vita. Le ombre possono rianimare i compagni.

Le capacità fisiche delle ombre sono notevolmente aumentate ma esse non possono sparare e hanno punti vita ridotti. Fanno il loro ritorno anche i Prowler ombra, già visti durante la missione della stagione 5.

Il tutto avviene all’interno della mappa Canyon dei Re notturna: tornano Skull Town e Arena che probabilmente saranno molto affollate in questi giorni. Due delle zone più amate dalla community che abbiamo salutato con l’ingresso di Loba negli APEX Games.

Non perdete l’occasione di misurare l vostre abilità in un terreno di battaglia tra i più insidiosi della storia di APEX: all’interno di Skull Town i veterani si sono fatti le ossa in combattimenti frenetici e all’ultimo sangue. Fight or Fright ci riporta alle origini di questo longevo battle-royale.

Messaggio da parte degli sviluppatori:

Paura del buio è di nuovo qui! Seminate il terrore nel Canyon dei Re notturno nella modalità a tempo limitato Shadow Royale. I compagni di squadra eliminati rientreranno in gioco come ombre, muovendosi a una velocità a dir poco mostruosa. Usate i vostri letali artigli, aguzzate l’ingegno e rianimate gli alleati a terra per aiutare la squadra a sopravvivere. Infine, ottenete inquietanti ricompense gratuite completando le sfide e visitate il negozio per non perdervi gli oggetti cosmetici di Halloween. Continuate a leggere per scoprire tutte le novità dell’evento Paura del buio di quest’anno, che vi aspetta dal 22 ottobre al 3 novembre.

Non perdete l’occasione di testare una delle modalità più interessanti di sempre, mascherati per l’occasione della festa di Halloween. Se sei curioso riguardo all’evento analogo che ha preso piede l’anno scorso, dai anche un’occhiata a questo nostro vecchio articolo.

Pagina ufficiale

